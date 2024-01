Nuovo ds al posto di Meluso, spunta il nome: “Contatti già in estate”

Il Napoli guarda già al futuro. Mauro Meluso è in bilico e spunta un nuovo nome per il prossimo ds: “Contatti già in estate”.

La stagione del Napoli è stata molto deludente fino a questo momento. Gli azzurri occupano l’ottava posizione in classifica e sono già fuori dalla Coppa Italia. Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rinforzare la rosa nel corso del mercato di gennaio, che è partito ufficialmente oggi.

Il patron azzurro, però, guarda già al futuro per ripartire in maniera concreta la prossima estate. Il patron azzurro sta facendo valutazioni anche per quanto riguarda il quadro dirigenziale.

Meluso in bilico: spunta il nome del nuovo ds

Il Napoli, la scorsa estate, oltre a dover sostituire Luciano Spalletti, ha dovuto trovare un rimpiazzo anche di Cristiano Giuntoli che si è aggregato alla Juventus. A sorpresa, la scelta è ricaduta su Mauro Meluso. L’ex dirigente dello Spezia, però, non sta convincendo e il Napoli sta facendo le sue valutazioni.

Secondo quanto riportato da Radio Punto Nuovo, pare che in pole position per il ruolo di ds ci sia Gianluca Petrachi. L’ex dirigente della Roma è fermo da un po’, ma resta uno dei nomi più importanti nel panorama calcistico italiano.

Il suo nome è spuntato già nel corso del mese di novembre quando si era paventata l’ipotesi di suo arrivo in coppia con Antonio Conte.

Radio Punto Nuovo, inoltre, afferma come i rapporti tra De Laurentiis e Petrachi siano buoni e che ci siano stati già dei contatti esplorativi la scorsa estate.