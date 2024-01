L’azzurro ‘inguaia’ il Napoli: chiede la cessione e reparto in emergenza

La stagione del Napoli passa tanto dal mercato di gennaio che De Laurentiis ha promesso scoppiettante. Alcuni azzurri, però, partiranno.

Il Napoli che ha vinto e dominato il campionato nella scorsa stagione non esiste più. Gli azzurri sono crollati inspiegabilmente in questi mesi e sembrano non in grado di rialzarsi. L’obiettivo di difendere, quantomeno fino alla fine, lo scudetto, è ormai svanito. Gli azzurri, però, possono ancora lottare per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Questo traguardo sarebbe fondamentale per le casse del club anche alla luce del rinnovo importante di Victor Osimhen. I partenopei. però, al momento sono all’ottavo posto in classifica e sembrano essere stati inghiottiti in un tunnel senza via d’uscita.

Aurelio De Laurentiis, nella conferenza stampa post Napoli – Monza, oltre ad aver ammesso le sue colpe per quanto accaduto al Napoli, ha spiegato che farà di tutto per riportare gli azzurri dove meritano. Il Napoli, però, ha bisogno di una grossa mano dal mercato di riparazione. La rosa, soprattutto in difesa, si è dimostrata non all’altezza e occorre trovare i rinforzi adeguati. Gli indiziati principali per prendere la guida della difesa azzurra sono Radu Dragusin e Giorgio Scalvini. Anche a centrocampo c’è bisogno di rincalzi adeguati. Dopo la cessione di Eljif Elmas, partito in direzione Red Bull Lipsia per 20 milioni di euro più 5 di bonus, gli azzurri sono al lavoro per trovare il sostituto. Tutto porta a Lazar Samardzic e l’operazione sembra in chiusura già nelle prossime 24/48 ore e Samardzic potrebbe debuttare già contro il Torino.

Elmas, però, non sarà l’unico a lasciare Napoli. Come affermato dallo stesso Meluso, gli azzurri stanno cercando di piazzare alcuni giovani come Alessandro Zanoli e Alessio Zerbin per consentirgli di giocare con maggiore continuità.

Oltre a loro, anche Gianluca Gaetano che anche in questa stagione sta trovando poco spazio.

Futuro Gaetano, due squadre sull’azzurro

Gianluca Gaetano è un figlio di Napoli e lo scorso anno ha potuto gioire per lo scudetto azzurro sia da giocatore che da tifoso. Lo spazio concessogli, però, non è stato molto e Gaetano vuole giocare con maggiore continuità.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sul centrocampista numero 70 ci sarebbero due club di Serie A. Su di lui ci sono il Cagliari, ma soprattutto l’Empoli di Fabrizio Corsi che da sempre è molto attento ai giovani. I rapporti tra le due società sono ottimi ed è possibile trovare un’intesa in poco tempo.

Con la cessione chiesta al club, Gaetano mette nei guai il Napoli già in emergenza a centrocampo.