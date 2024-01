Emergenza Napoli, il dato non lascia scampo: è la peggiore tra le big

La stagione del Napoli è disastrosa fino a questo momento: una della cause la si può evincere già da una statistica.

Una stagione complicatissima quella che sta vivendo il Napoli. Gli azzurri, al momento, si trovano all’ottavo posto in classifica e fuori dalla zona Europa e questo non accade da più di 10 anni. I motivi che hanno portato a questa clamorosa debacle, con il culmine che è arrivato in Coppa Italia dopo la sconfitta per 4-0 allo Stadio Maradona contro il Frosinone, sono diversi.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nel post partita di Napoli-Monza si è assunto ogni responsabilità della situazione in cui versa il Napoli. Scagionato, dunque, Rudi Garcìa che in questi mesi è stato il capro espiatorio dei tifosi azzurri, anche se evidentemente alcune colpe ci sono anche da parte del tecnico francese.

Il suo apporto nel corso della sua esperienza partenopea è stato nullo. I suoi concetti tattici non sono stati assorbiti dagli azzurri e il rapporto con la squadra non è mai decollato. Le ripetute contestazioni pubbliche da parte di Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, poi, hanno ulteriormente deteriorato un rapporto già traballante. Il tecnico francese, poi, ha sbagliato completamente preparazione atletica. Come raccontato anche da Aurelio De Laurentiis, la decisione di licenziare Sinatti, per far spazio al suo storico preparatore atletico, Paolo Longoni, non ha dato i suoi frutti. La squadra, infatti, non riusciva a tenere il campo per più di 45 minuti e gli infortuni di natura muscolare sono stati molteplici.

Napoli da horror, il dato è un incubo

Questa carente preparazione fisica, oltre a intaccare i movimenti e la rapidità dei giocatori, ha portato anche ad un’altra conseguenza che si è trasformata in una statistica da incubo per gli azzurri e i loro tifosi.

Gli azzurri, infatti, in queste prime 18 partite di Serie A, hanno mostrato una scarsissima lucidità sotto porta che ha ovviamente inficiato i risultati del Napoli. Anche contro il Monza, gli azzurri hanno fallito occasioni limpide a tu per tu con Di Gregorio.

In particolare, secondo la statistica pubblicata da Withub, il Napoli ha la peggior percentuale realizzativa tra le big del campionato. Su 314 tiri, solo 28 sono finiti in fondo alla rete. Il Napoli, dunque, ha solo l‘8% di realizzazione. L’Inter capolista, invece, ha quasi raddoppiato il Napoli con il 14% di realizzazione.

Il dato del Napoli è pessimo anche nel confronto con l’intera Serie A. A fare peggio del Napoli ci sono solo Cagliari, Empoli, Verona, Monza, Salernitana e Torino.