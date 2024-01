Criscitiello sicuro su De Laurentiis: il suo giudizio fa discutere, avete sentito?

Si è concluso il 2023 e Michele Criscitiello ha giudicato l’annata del Napoli: il giudizio su De Laurentiis fa discutere.

Il Napoli ha chiuso un 2023 dai due volti. Da un lato la “gioia infinita” per lo scudetto vinto e dominato nella passata stagione, dall’altro il tracollo degli ultimi mesi che vede gli azzurri scivolare sempre più in classifica.

Esaurita la festa per lo scudetto, ora è tempo di pensare al presente e lo sa bene anche Aurelio De Laurentiis che si è assunto ogni responsabilità per la situazione odierna e che ha promesso un mercato scoppiettante per risalire la classifica.

Criscitiello fa discutere: le parole su De Laurentiis

Alla fine di ogni anno, logicamente è il momento di tirare le somme di quanto accaduto nei dodici mesi precedenti. Anche Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha provato a giudicare quanto accaduto nel 2023.

Criscitiello, ovviamente, ha lasciato grande spazio nei giudizi al Napoli campione d’Italia. Le sue parole, alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi fanno discutere. Il noto giornalista, infatti, ha voluto premiare con un 10 l’annata di De Laurentiis per la vittoria dello scudetto.

Di seguito quanto evidenziato: