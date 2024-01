“Contratto in scadenza”: il Napoli vuole il vecchio pallino di Giuntoli

Il calciomercato di riparazione del Napoli entra sempre più nel vivo. Gli azzurri puntano ad un vecchio pallino di Cristiano Giuntoli.

La stagione del Napoli è fino a questo momento da dimenticare. I campioni d’Italia in carica, dopo ben 18 partite in campionato, sono solo ottavi in Serie e al momento fuori dalla zona Europa. Un percorso pessimo e soprattutto inaspettato se si pensa che solo pochi mesi fa questa squadra alzava al cielo lo scudetto. Il Napoli di Luciano Spalletti è svanito nel nulla.

Le decisioni prese da Aurelio De Laurentiis dalla vittoria del tricolore in poi si sono rivelate completamente sbagliate. Prima la scelta di sostituire Luciano Spalletti con Rudi Garcìa, poi un mercato estivo molto insufficiente, hanno portato il Napoli a vivere questa situazione quasi inspiegabile. Nel post partita di Napoli – Monza, il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha ammesso pubblicamente come le colpe per questa debacle siano solo sue. Il presidente, quindi ha difeso Walter Mazzarri e la squadra. Al momento del triplice fischio, poi, De Laurentiis si è precipitato negli spogliatoi azzurri per rincuorare la squadra dopo gli ennesimi punti persi.

Aurelio De Laurentiis, però, non è un nuovo che si arrende facilmente e ha rilanciato il Napoli già nel prossimo futuro promettendo un mercato di riparazione scoppiettante. Se ogni velleità di poter difendere lo scudetto e ripetersi anche in questa stagione è svanita già diverse settimane fa, alla portata del Napoli c’è ancora la qualificazione alla prossima Champions League. Di Lorenzo e compagni, però, si ritrovano momentaneamente all’ottavo posto è c’è bisogno di una scossa.

Calciomercato Napoli, pronto un colpo dalla Premier League

Il mercato di riparazione arriva per dare una mano al Napoli. Aurelio De Laurentiis ha promesso che andrà a rinforzare in maniera massiccia la rosa.

Il primo acquisto dovrebbe essere Lazar Samardzic che è pronto a sostituire Eljif Elmas, volato ormai al Red Bull Lispia. Il serbo, però, potrebbe non essere l’unico centrocampista che il Napoli andrà a prendere in questa sessione di mercato. La partenza per la Coppa d’Africa di Frank Anguissa, obbliga il Napoli a guardarsi intorno e pare che gli azzurri abbiano messo gli occhi su un vecchio pallino di Cristiano Giuntoli.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, si tratta di Pablo Fornals, centrocampista spagnolo di 27 anni, che gioca da diverso tempo al West Ham.

Gli azzurri hanno messo gli occhi su di lui già nel 2019 quando Cristiano Giuntoli rimase ammaliato dalla sua duttilità. Fornals, infatti, può essere all’occorrenza incontrista, ma è anche dotato di buoni tempi di inserimento e di un piede elegante.

Il Napoli lo segue con attenzione e con il contratto in scadenza a giugno 2024, può rappresentare un occasione low cost per gennaio.