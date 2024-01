14 milioni e addio Napoli: Mazzarri è già in ansia, affare da non credere

Il Napoli, dopo aver perso Eljif Elmas, rischia di perdere un altro pezzo fondamentale: Mazzarri già in ansia.

Una stagione complicata quella che sta vivendo il Napoli. Gli azzurri non hanno mantenuto i livelli della passata stagione e in questo momento occupano l’ottavo posto in classifica. Una posizione che al momento estrometterebbe dall’Europa i campioni d’Italia, cosa che non accade da più di 10 anni.

De Laurentiis ha promesso di rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione, ma il Napoli rischia di perdere ulteriori pezzi importanti dopo la cessione di Eljif Elmas al Lipsia. Mazzarri è già in ansia.

Mercato Napoli, 14 milioni per strapparlo agli azzurri

Il Napoli sta lavorando molto per quanto riguarda il mercato in entrata. Il primo colpo dovrebbe essere Lazar Samardzic che dovrebbe debuttare già contro il Torino. Gli azzurri, però, devono stare attenti anche alle sirene estere per i propri gioielli.

Nelle ultime settimane, anche Matteo Politano sembra vicino all’addio. L’esterno azzurro non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con i partenopei. Su di lui, però, è sempre più importante la pressione dell’Al Shabab, squadra araba.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino“, Politano vorrebbe restare a Napoli, ma è anche attratto dall’offerta da 7 milioni per due anni. Per strapparlo al Napoli ci vogliono 14 milioni di euro.

Gli azzurri, quindi, devono lavorare duramente per il rinnovo se vogliono trattenere il numero 21 azzurro.