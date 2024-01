Piaceva in estate e ora è un “sogno”: Klopp vuole strapparlo al Napoli

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi in varie zone del campo. Anche il Liverpool di Jurgen Klopp su uno degli obiettivi azzurri.

Il Napoli inizia questo 2024 con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle l’inizio di stagione che fortemente penalizzato gli azzurri. I campioni d’Italia in carica, infatti, stanno disputando una stagione altamente al di sotto delle aspettative. Gli azzurri, dopo 18 giornate di Serie A, si ritrovano all’ottavo posto in classifica e fuori dalla zona Europa. Se ogni velleità di poter difendere lo scudetto è svanita già diverse settimane fa, il Napoli ha ancora diverse chances per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Gli azzurri hanno, però, bisogno di un radicale cambio di marcia.

Nel post partita di Napoli – Monza, in conferenza stampa è intervenuto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il numero uno azzurro ha individuato il responsabile della pessima situazione in cui versano gli uomini di Mazzarri. Il patron non ha voluto scaricare le colpe sui giocatori e nemmeno sugli allenatori, Rudi Garcìa prima e Walter Mazzarri ora. De Laurentiis, infatti, ha ammesso che l’unico responsabile di questo crollo azzurro è solo lui. Il patron ha spiegato come le scelte prese dalla vittoria dello scudetto in poi si sono rivelate fallimentari e che non ha intenzione di perdere ulteriore tempo ed è pronto a investire per risollevare la squadra.

Il mercato di gennaio, che aprirà ufficialmente domani, dunque, vedrà il Napoli assoluto protagonista. Gli azzurri devono assolutamente trovare degli interpreti adeguati per poter lottare per grandi traguardi in campionato, oltre che farsi trovare pronti per la doppia sfida di Champions League contro il Barcellona.

Calciomercato Napoli, Klopp insidia gli azzurri

Il Napoli deve rinforzare la rosa sia in difesa che a centrocampo. Con la cessione di Elmas, pare che gli azzurri andranno ad acquistare Lazar Samardzic che sembra sempre più vicino all’accordo totale con i partenopei.

In difesa, invece, c’è bisogno di trovare il sostituto ideale di Kim MinJae. Il centrale coreano, infatti, non è stato sostituito a dovere da Natan e Juan Jesus non offre garanzie. Gli obiettivi principali sono Giorgio Scalvini e Radu Dragusin, ma gli azzurri non perdono di vista nemmeno Ko Itakura, giapponese del Borussia Mönchengladbach.

Itakura piaceva già in estate e per le condizioni in cui versa il reparto difensivo azzurro, ad oggi rappresenta un sogno. Il Napoli, però, dovrà vedersela anche con il Liverpool di Jurgen Klopp. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo “X“, pare che alcuni emissari dei Reds siano stati inviati più volte in Germania per seguirlo da vicino.

Oltre al Liverpool, su Itakura c’è anche il Tottenham con Postecoglou che già voleva Itakura al Celtic. Insomma, la concorrenza è folta e il Napoli dovrà superarsi per portare a casa Itakura.