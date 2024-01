Nuovo difensore al Napoli: 30 milioni più lo scambio

Il Napoli continua la sua ricerca per un nuovo difensore centrale: ipotesi di affare da 30 milioni più lo scambio.

La rosa del Napoli ha mostrato diverse mancanze in questa prima parte di stagione. Gli azzurri, infatti, si ritrovano in una scomoda ottava posizione e in questo momento sarebbe fuori dall’Europa per la prima volta dopo più di dieci anni. Aurelio De Laurentiis ha ammesso le sue colpe per una situazione inconcepibile se si pensa che solo pochi mesi fa il Napoli sollevava al cielo lo scudetto per la prima volta dopo trentatré anni di digiuno.

Il patron azzurro, però, non ha intenzione di piangersi addosso e ha annunciato un mercato scoppiettante per sopperire alle varie mancanze. Gli azzurri dovranno necessariamente rinforzarsi a centrocampo. Il club azzurro ha ceduto Eljif Elmas al Red Bull Lipsia per 20 milioni più 5 di bonus. La dirigenza azzurra, dunque, si è subito fiondata su Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo dell’Udinese sembra sempre più vicino e la cifra incassata per Elmas sarà completamente reinvestita per il colpo dai friulani. Samardzic, però, potrebbe non essere l’unic centrocampista che arriverà all’ombra del Vesuvio. Con Anguissa che partirà per la Coppa d’Africa, il Napoli sta sondando anche Pierre Emile Hojbjerg in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham.

Oltre al centrocampo, il Napoli ha mostrato molte lacune in fase difensiva. La difesa impenetrabile capitanata da Kim MinJae non esiste più. Il coreano è volato al Bayern Monaco, ma Natan non è riuscito a sostituirlo a dovere. Il Napoli, dunque, sta lavorando per regalare a Walter Mazzarri un nuovo centrale che possa permettere agli azzurri di fare il salto di qualità in difesa.

Nuovo colpo in difesa: 30 milioni più lo scambio

Mauro Meluso e il suo staff stanno monitorando diversi profili per individuare quello più adatto alle esigenze del Napoli in questo momento.

Secondo le ultime voci di mercato, gli indiziati principali per rinforzare la difesa a disposizione di Mazzarri sono Giorgio Scalvini e Radu Dragusin.

In particolare, secondo quanto riportato da Sky, pare che gli azzurri vogliano puntare forte sul difensore genoano. La concorrenza del Tottenham, però, è spietata e già nei prossimi giorni gli Spurs potrebbero formalizzare un’offerta da 30 milioni di euro. A quelle cifre, il Genoa sarebbe disposto a cedere Dragusin.

Il Napoli, dunque, dovrebbe presentare un’offerta di pari livello. Per provare a superare la concorrenza del top club inglese, gli azzurri, però, potrebbe giocare un asso nella manica.

Negli ultimi giorni, infatti, sono iniziati i contatti tra il Napoli e il Genoa per il prestito di Zanoli. Il Napoli, dunque, potrebbe far leva sul terzino classe 2000 per assicurarsi le prestazioni di Dragusin.