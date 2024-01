Napoli, la tegola è pesantissima: infortunio serio, ecco i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa Napoli, altro infortunio pesantissimo per gli azzurri. Svelati i tempi di recupero.

La stagione del Napoli non sta proseguendo nel migliore di modi. Gli azzurri, dopo aver conquistato con ampio merito lo scudetto nella passata stagione, sono crollati. La squadra che ha dominato in lungo e in largo la Serie A e che ha messo paura a tutta Europa venendo indicata come una delle favorite quantomeno per il raggiungimento della finale di Champions League, non esiste più.

Nell’estate post scudetto, che doveva rappresentare l’inizio di un ciclo vincente secondo le parole del presidente Aurelio De Laurentiis, si è trasformata in un incubo per i tifosi azzurri. Due protagonisti della cavalcata trionfale come Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli hanno preso strade diverse. Il tecnico ha deciso di prendersi una breve pausa prima di accettare l’offerta della Nazionale Italiana. L’ex ds azzurro, invece, è volato in direzione Torino, sponda bianconera, per coronare il suo sogno da bambino e provare a far risorgere i bianconeri dopo stagioni complicate.

Le scelte di Aurelio De Laurentiis per sostituirli si sono rivelate sbagliate. Mauro Meluso non ha avuto l’impatto che ci sia aspettava, mentre Rudi Garcìa è stato esonerato dopo poco più di 10 giornate e una situazione compromesse sin dal suo arrivo. Il tecnico francese, infatti, ha lasciato il Napoli in una crisi nerissima di risultati e prestazioni, oltre che con una preparazione fisica praticamente inesistente. Il Napoli, infatti, ha subito diversi infortuni di natura muscolare in questa stagione che hanno compromesso la solidità che la rosa aveva mostrato nelle annate passate.

Nuovo infortunio per il Napoli: svelati i tempi di recupero

Walter Mazzarri, che ha preso il posto di Rudi Garcìa, sta provando a risollevare il Napoli, ma è indubbio che una mano debba arrivare anche dal mercato di riparazione. Il tecnico sta provando a risollevare anche la condizione atletica della squadra, ma la preparazione svolta in estate sta rallentando il processo di recupero azzurro. Inoltre, nuovi infortuni muscolari hanno colpito il Napoli.

Per ultimo, in ordine cronologico, è arrivato quello a Alex Meret che contro il Monza è stato costretto a lasciare il campo anzitempo.

Le condizioni del portiere friulano preoccupano lo staff medico azzurro. Nonostante gli esami strumentali non siano stati ancora effettuati, le prime ipotesi vedono l’estremo difensore azzurro fermo per almeno due settimane.

Meret, dunque, è in dubbio per la sfida contro il Torino e non solo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, starebbe scaldando i motori Pierluigi Gollini che ha saltato la sfida contro il Monza per un problema alla caviglia, ma che dovrebbe essere pronto per le prossime sfide del Napoli.