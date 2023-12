“Via libera per il prestito”: il Napoli fiuta lo sgarbo alla Juve

Il Napoli punta a rinforzare il centrocampo per svoltare una stagione nata male: arrivano novità sul fronte Hojberg.

Si fa fatica a trovare spiegazioni per quanto successo in questi mesi al Napoli. La squadra che ha dominato in lungo e in largo lo scorso anno la Serie A non esiste più. Gli azzurri non sono riusciti a ripetere quanto di buono fatto nella passata stagione. Le scelte prese da Aurelio De Laurentiis dalla vittoria dello scudetto in poi si sono rivelate completamente sbagliate. Per stessa ammissione di Aurelio De Laurentiis, la scelta di Rudi Garcìa non è stata corretta. Il rapporto tra il tecnico francese e la squadra non è mai decollato. Nel corso della stagione, infatti, sono state diverse le occasioni in cui le stelle della squadra come Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen hanno contestato pubblicamente le decisioni dell’ex Roma e Lione. La parentesi Garcìa si è conclusa con la dolorosissima sconfitta contro l’Empoli allo Stadio Maradona.

Al posto di Garcìa, De Laurentiis ha richiamato Walter Mazzarri. I risultati, però, non hanno dato ragione al tecnico toscano e al presidente azzurro. Il Napoli non trova continuità di prestazioni e di risultati anche se lo spogliatoio sembra comunque più compatto e che segue le richieste del nuovo allenatore.

Il Napoli, ora, si ritrova all’ottavo posto in classifica quindi addirittura fuori dalla zona Europa che il Napoli non manca da quasi 15 anni. L’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League rimane alla portata della squadra campione d’Italia, ma sicuramente c’è bisogno di invertire la rotta al più presto. Nel post partita di Napoli-Monza, in conferenza stampa Aurelio De Laurentiis si è assunto ogni colpa di quanto accaduto, ma anche rilanciato il Napoli nel prossimo futuro. Il patron azzurro, infatti, ha spiegato come il Napoli interverrà sul mercato per rinforzare la rosa e puntare in modo concreto a risollevarsi.

Rinforzi a centrocampo, novità su Hojbjerg

Sono diverse le zone del campo dove il Napoli ha bisogno di rinforzi. Dopo la cessione di Elmas e la partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa, però, gli azzurri sono in emergenza a centrocampo. Mentre la trattativa per Samardzic procede spedita, il Napoli cerca anche un centrocampista di sostanza per sopperire all’assenza di Anguissa.

La scelta pare essere ricaduta su Pierre Emile Hojbjerg, centrocampista danese del Tottenham.

Proprio su Hojbjerg arrivano novità importanti. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, pare che il Tottenham abbia aperto al Napoli per un prestito con diritto di riscatto che ricorda la formula che ha portato Ndombelé a Napoli nella passata stagione. I rapporti tra le società sono buoni e il Napoli è fiducioso.

Resta da convincere il giocatore che preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo.