Simeone, svelati i cinque club che lo vogliono: la risposta del Napoli

Il futuro di Giovanni Simeone resta ancora tutto da scrivere. Sull’argentino ci sono 5 club interessati: la risposta del Napoli.

Si chiude un 2023 che per i tifosi del Napoli sarà indimenticabile. Non conterà nulla questa prima parte di stagione complicata perchè nella mente dei tifosi ci sarà giustamente solo la “gioia infinita” dello scudetto portato a casa trentatré anni dopo l’ultima volta.

Uno dei grandi protagonisti dello scudetto vinto è stato senza dubbio Giovanni Simeone, centravanti argentino che nella passata stagione ha segnato gol pesantissimi e che hanno permesso al Napoli di avvicinarsi sempre più al titolo.

Futuro Simeone: il Napoli ha scelto

Dopo una buona prima stagione all’ombra del Vesuvio, con Simeone che ha trovato il gol con regolarità nonostante un minutaggio ridotto, il Cholito si aspettava di poter trovare più continuità. Così non è stato e ora il suo futuro è tutto da scrivere.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il numero 18 azzurro è tentato dall’idea di giocare altrove per trovare più continuità, ma è anche vero che lui ama Napoli. Le squadre interessate al Cholito sono diverse. In Premier League ci sono Newcastle e il West Ham, mentre in Spagna ci sono Villarreal, Betis e Siviglia.

La posizione del Napoli, però, è chiara. Gli azzurri non vogliono privarsi di Simeone, soprattutto ora che Osimhen è partito per la Coppa d’Africa.