Rilancio e affare più vicino: ora per il Napoli può cambiare tutto!

Il Napoli continua la sua ricerca di rinforzi per il mercato di gennaio. Nuovo rilancio del Napoli e affare più vicino.

Il Napoli ha bisogno di invertire la rotta dopo che nelle prime 18 giornate di Serie A ha conquistato solo 28 punti. Gli azzurri, infatti, sono addirittura fuori dalla zona Europa e hanno un bisogno disperato di trovare continuità di prestazioni e risultati per risalire la classifica.

La rosa a disposizione di Walter Mazzarri ha dimostrato di non essere completa e per questo motivo il Napoli dovrà intervenire in maniera massiccia sul mercato.

Mazzocchi-Napoli: c’è la mossa del Napoli

Il Napoli sta cercando di puntellare la rosa in vari ruoli. Tra questi c’è anche quello di vice Di Lorenzo. Alessandro Zanoli, infatti, partirà in prestito secco per giocare con maggiore continuità. Gli azzurri, per sostituirlo, pensano a due profili.

In pole position c’è Pasquale Mazzocchi, mentre alle sue spalle c’è Davide Faraoni.

Proprio per quanto riguarda l’esterno granata, pare che l’accordo con il giocatore sia già stato trovato con contratto fino al 2027. Nella serata di ieri sono, infatti, emerse le volontà del giocatore che ha chiesto a Walter Sabatini di essere ceduto al Napoli.

Manca un accordo con la Salernitana che chiede 4 milioni mentre il Napoli è fermo a 1,5. Secondo Nicolò Schira, noto esperto di mercato, però pare che il Napoli abbia alzato l’offerta.

Gli azzurri, infatti, avrebbero presentato un’offerta da 2 milioni di euro che potrebbe anche accontentare la Salernitana.

Il Napoli, per tutelarsi, ha già bloccato Faraoni.