Premio sportivo friulano dell’anno a Meret: emozionante risposta sullo scudetto

Si conclude bene il 2023 di Meret che dopo il rigore parato riceve anche un prestigioso premio: le sue parole.

Alex Meret è stato senza dubbio uno dei giocatori più bersagliati dai tifosi del Napoli negli ultimi mesi. Il portiere friulano, sarebbe colpevole di non riuscire a fare parate decisive e con un grande coefficiente di difficoltà andando così a minare la solidità difensiva della squadra.

Nelle ultime uscite, però, il numero 1 azzurro ha risposto alle critiche sul campo, prima con un’ottima prestazione contro la Roma e poi con il rigore parato a Pessina contro il Monza.

Nella passata stagione, Meret, invece, era stato incensato dai suoi tifosi per le sue parate superlative. Tutti ricordano ancora oggi la deviazione decisiva sul tiro di Giroud a San Siro contro il Milan nella vittoria del Napoli per 2-1.

Alex Meret, dunque, è stato uno dei giocatori cardine del Napoli di Luciano Spalletti. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere e il suo agente ha spiegato come a fine stagione o arriverà il rinnovo oppure le strade di Meret e del Napoli si separeranno.

Il 2023 del portiere azzurro si è concluso in crescendo nonostante un infortunio che lo ha costretto ad uscire anticipatamente contro il Monza.

Per il portiere friulano, però, è arrivata una splendida notizia. Alex Meret ha vinto il premio MV Sport del Messaggero Veneto come sportivo dell’anno.

Meret, poi, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Per un friulano come me ricevere un premio dal giornale della mia terra è motivo di orgoglio e di enorme piacere. Noi friulani si sa siamo sempre molto legati alla nostra terra e io appena posso ci torno. Questo riconoscimento sta a dimostrare che sono stato protagonista di un’annata positiva. Quando sei bambino sogni ad occhi aperti di conquistare uno scudetto. Averlo fatto in un club che non lo vinceva da tanto tempo rende tutto ancora più speciale. Per me, poi vincerlo a Udine davanti a tutta la mia famiglia ha reso il tutto ancora più particolare”.