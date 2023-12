Napoli-Samardzic, svolta in arrivo: succederà nelle prossime ore

Svolta in casa Napoli sulla trattativa inerente a Lazar Samardzic. La news dell’ultim’ora accende ancor di più le speranze partenopee.

Sarà un capodanno nonstop in casa Napoli, dove le ultime ore del 2023 nonché le prime del 2024 saranno senz’altro passate dalla società azzurra all’insegna del calciomercato. La triade De Laurentiis-Meluso-Micheli dovrà infatti riuscire quanto prima a risollevare una squadra senza mordente nonché lontana parente della magica compagine in grado di riportare lo Scudetto all’ombra del Vesuvio dopo ben 33 anni. Si continua dunque a sondare profili su profili in casa Napoli, con le classiche voci a confermare il possibile arrivo di un nuovo difensore centrale nonché di un terzino destro che possa far rifiatare Di Lorenzo. L’ultimo giorno dell’anno, però, ha regalato ai supporter azzurri anche nuovi aggiornamenti su di un ormai consolidato scenario di mercato.

In particolare, in ottica Lazar Samardzic, cui quotazioni inerenti ad un suo passaggio ai partenopei si sarebbero innalzate a dismisura negli ultimi giorni. L’esperto di mercato ha dunque riportato quest’oggi una significativa novità, che potrebbe dare ulteriori speranze ai supporter del Napoli ma anche far finire prepotentemente sull’attenti questi ultimi.

Samardzic-Napoli, la mossa del padre del centrocampista

Menzionare il padre di Lazar Samardzic in un discorso incentrato sul possibile cambio maglia del figlio di certo non fa piacere ai tifosi, ben al corrente dei clamorosi precedenti. In molti ricorderanno infatti quanto accaduto nell’estate 2023, quando proprio Samardzic Senior impedì il passaggio del centrocampista all’Inter tramite alcune richieste dell’ultimo minuto, non accettate dai nerazzurri.

La situazione sembrerebbe però essere cambiata a distanza di 6 mesi, con il centrocampista dell’Udinese nuovamente implicato in una trattativa di mercato, questa volta con il Napoli. L’accordo fra le due società, come ci ricordano gli ormai noti Fabrizio Romano e Matteo Moretto, sarebbe ormai ad un passo, con il padre di Samardzic pronto a rientrare in scena. Sempre grazie ai due esperti veniamo infatti a conoscenza dell’arrivo in Italia di quest’ultimo, pronto a discutere gli ultimi termini con l’Udinese. Una news che, se da un lato spaventa a causa di quanto accaduto la scorsa estate, fa di certo sperare i tifosi del Napoli.

L’arrivo di Samardzic all’ombra del Vesuvio potrebbe infatti essere ora questione di giorni, e tale news non può far altro che piacere alla fetta di pubblico partenopea, che già si trovò a fantasticare sul serbo ad inizio estate 2023. Il possibile arrivo del sostituto di Elmas in così breve tempo, inoltre, cementifica ancor di più la seria volontà del Napoli di volersi rimettere in carreggiato grazie all’ausilio del calciomercato.