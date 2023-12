Il Barcellona si rinforza ancora, possibile acquisto da 45 milioni in attacco

Il Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Champions League, è pronto a rinforzarsi ancora: affare da 45 milioni.

La stagione del Napoli non sta certamente rispettando le aspettative. Gli azzurri, infatti, si ritrovano fuori dalla zona Europa in Serie A e fuori dalla Coppa Italia dopo la tremenda sconfitta per 4-0 per mano del Frosinone.

Gli azzurri, però, possono ancora competere su più fronti. Il Napoli dovrà disputare la Supercoppa Italiana il prossimo gennaio e è in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Proprio in Champions League, sono arrivate le maggiori soddisfazioni per gli azzurri che hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale. Gli azzurri dovranno affrontare il Barcellona di Xavi.

Calciomercato Barcellona, pronto un affare da 45 milioni

Anche il Barcellona non sta vivendo una stagione facile. I Blaugrana sono quarti in classifica e distano ben 7 punti dalla vetta della classifica occupata da Real Madrid e Girona. La squadra di Xavi, però, è sempre molto attiva sul mercato.

Secondo quanto riportato dal “The Sun” pare che il Barça abbia messo nel mirino Mason Greenwoord. L’esterno inglese, dopo le ormai note vicende giudiziarie, sembra essere rinato al Getafe. In questa stagione ha già messo a segno 4 gol e collezionato 3 assist.

Il cartellino appartiene al Manchester United che però ha già deciso di venderlo la prossima estate. Il Barcellona, dunque, sta pensando di regalare a Xavi un nuovo esterno offensivo. Fino a fine stagione resterà al Getafe. Secondo il “The Sun“, pare che i Blaugrana siano pronti ad offrirgli la maglia numero 10 e mettere sul piatto un’offerta da 45 milioni di euro.

Secondo “Sport“, invece, pare che sia improbabile per il Barcellona spingersi su quella cifra date le pessime condizioni finanziarie in cui versa il club.