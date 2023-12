De Laurentiis non molla la presa: nuovo sondaggio e 40 milioni per l’obiettivo di mercato

Ancora mercato e ancora nuove news inerenti al centrocampo in casa Napoli. Possibile nuovo sondaggio per il calciatore di Serie A.

In casa Napoli, il calciomercato continua sempre più ad assumere consensi, con profili su profili pronti ad essere sondati dagli azzurri. In particolare, il centrocampo resta quindi uno dei ruoli più delicati da monitorare, a causa delle tante situazioni intricate vissute all’ombra del Vesuvio. Elmas è infatti un nuovo giocatore del Lipsia, con Zielinski che appare ormai come promesso sposo dell’Inter per giugno. In ottica cessione, già in quel di gennaio, appare inoltre anche Gaetano, con Anguissa che è invece pronto a partire in direzione Coppa d’Africa.

Serviranno dunque grandi investimenti ed almeno due colpi nel reparto, con il vociferato Samardzic che potrebbe non bastare ad Aurelio De Laurentiis. Il patron dei partenopei è infatti pronto a sondare per l’ennesima volta un altro profilo appartenente alla Serie A.

Napoli su Koopmeiners, la strategia di De Laurentiis

Il nome di Teun Koopmeiners bazzica ormai da mesi su taccuini brandizzati Napoli, con i tifosi azzurri che senz’altro ricorderanno quanto accaduto quest’estate. Dopo l’incredibile cambio di programma di Gabri Veiga infatti, gli azzurri puntarono l’olandese nel rush finale di mercato, con l’Atalanta che rifiutò però i 50 milioni offerti da De Laurentiis a causa del poco tempo a disposizione per trovare un sostituto. Da quelle settimane però, l’interesse partenopeo per Koopmeiners non ha mai lasciato la sede targata SSC Napoli, con le ultime news che avevano addirittura suggerito ad un possibile doppio colpo dai bergamaschi.

Oltre al centrocampista infatti, De Laurentiis aveva chiesto informazioni a Percassi anche per il difensore centrale Giorgio Scalvini, salvo poi ritirare tale ipotesi d’innanzi alle richieste totali di 100 milioni. Accantonato il discorso inerente al giovane italiano, il Napoli è però tornato alla carica su Koopmeiners, con nuovi aggiornamenti sulla vicenda che giungono attraverso il quotidiano La Repubblica.

Secondo tale redazione infatti, l’Atalanta potrebbe anche abbassare le richieste per il calciatore olandese, passando da 50 a 40 milioni. Uno scenario che ha dunque convinto ancor di più De Laurentiis a puntare sul centrocampista, tanto che un nuovo sondaggio sarebbe previsto nei prossimi giorni. Non è ancora chiaro, però, se il nome di Koopmeiners sia stato adocchiato dagli azzurri come possibile ripiego in caso di nulla di fatto nella trattativa per Samardzic o se l’eventuale acquisto dell’uno non escluderebbe l’arrivo dell’altro. Ai tifosi del Napoli, quindi, non resta altro che aspettare aggiornamenti a riguardo e prepararsi ad uno scoppiettante inizio di 2024. Il tutto, all’insegna del calciomercato.