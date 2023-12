Caressa svela: “Mazzarri cambierà tutto, c’entra Kvara”

Caressa si dice sicuro in merito ad un cambio inerente al Napoli nel 2024. Il focus su Mazzarri e Kvaratskhelia attrae le opinioni dei tifosi.

Oltre al calciomercato, ad aver caratterizzato le ultime settimane in casa Napoli vi sono senz’altro stati i risultati fin troppo negativi, che hanno contribuito allo sprofondare in classifica degli azzurri. In particolare, tanto si è dunque vociferato in merito ad un possibile cambio modulo per Mazzarri, in modo da risollevare anche qualche calciatore partenopeo apparso stanco e senza idee. Le dichiarazioni in merito da parte di Caressa non fanno quindi altro che confermare tale ipotesi.

Caressa sul Napoli, le parole sul cambio modulo e su Kvaratskhelia

Sia il pre che il post-match di Napoli-Monza è stato caratterizzato da un particolare sentore: quello del ritorno della difesa a 3 in ottica azzurra. Un’ipotesi che ha assunto pian piano consensi, sia nei tifosi che a quanto pare negli spogliatoi, proprio come rivelato dallo stesso Mazzarri in conferenza. A tal proposito, ecco dunque giungere sull’argomento le parole di Fabio Caressa, intervenuto ai microfoni di Sky nel corso del programma “Sky Calcio Club“.

“Penso che il cambio modulo in casa Napoli sia abbastanza dietro l’angolo. Secondo me, nel 2024 Mazzarri passerà alla difesa a 3, con un centrocampo a 4 ed un trequartista, magari Samardzic, alle spalle di Osimhen e di una mezza punta“, quanto detto dal telecronista. E chi potrebbe ricoprire il citato ruolo di mezza punta? La risposta non lascia dubbi, anzi rimarca un sentore popolare alquanto forte all’ombra del Vesuvio. “Ormai Kvara sulla sinistra lo hanno capito. Deve partire più centrale, più stretto al fianco di Osimhen. Sono sicuro che finirà così“, la sentenza finale di Caressa.