Calciomercato Napoli, salta definitivamente il colpo: “Offerta impareggiabile”

Terminano i sogni partenopei inerenti all’obiettivo di mercato. Ormai, non vi sono più dubbi: le ultime news.

La SSC Napoli comincerà il 2024 nello stesso esatto modo in cui si prepara a salutare il 2023: operando in chiave mercato. Lo scarso rendimento azzurro ed il conseguente 8° posto arrivato a bussare alla porta dei Campioni d’Italia necessitano infatti di esser superati e messi alle spalle, con tutto che suggerisce a molteplici colpi in entrata per i partenopei. Si continuano infatti a studiare le operazioni Mazzocchi e Samardzic, in cui ogni giorno ci si avvicina sempre più alla chiusura, con il caso difensore centrale che continua a sbirciare da dietro l’angolo. Le news che giungono in ottica Radu Dragusin, forte obiettivo di mercato targato Napoli, sono però tutt’altro che positive. La destinazione del difensore rumeno appare infatti più che definita.

Dragusin al Tottenham, nulla da fare per il Napoli

Culminano dopo circa una settimana i sogni azzurri inerenti a Radu Dragusin. L’attuale centrale del Genoa, protagonista di un significativo exploit nel corso della stagione, era infatti divenuto un solido obiettivo di mercato per parecchie compagini italiane, fra cui soprattutto Napoli e Milan. Ancora una volta però, le disponibilità economiche targate Premier League sono riuscite a sopraffare la nostra Serie A, come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano nonché dal portale TMW.

Secondo le ultime voci, infatti, Dragusin sarebbe ad un passo dal trovare l’accordo con il Tottenham, per finire a giocare in Inghilterra dopo l’esperienza al Genoa. Il rumeno è quindi ormai vicinissimo all’accasarsi alla squadra londinese già a partire dal mercato di gennaio, andando a risolvere non pochi problemi nell’organico allenato da Postecoglu. In casa Tottemham infatti, causa infortuni, i soli Dier e Romero erano rimasti a disposizione come centrali di ruolo, con l’arrivo di Dragusin che non solo rafforza la rosa Spurs, ma permette anche agli inglesi di respirare in retroguardia.

Secondo TMW, quindi, a beffare il Napoli vi sarebbe stata la lauta offerta intavolata dai londinesi in trattativa, rei di aver proposto un salario da capogiro al centrale. “Impareggiabile“, è stata dunque definita tale somma, in grado di lasciare gli azzurri a bocca aperta. De Laurentiis, Meluso e Micheli dovranno quindi mobilitarsi in fretta per trovare un nuovo difensore sulla quale affondare. Si continuano a sondare profili del calibro di Sebastian Caceres, Kiwior ed anche Tomiyasu. Eventuali aggiornamenti sono attesi ed arriveranno quasi certamente nelle prime battute di gennaio 2024.