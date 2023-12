Calciomercato Napoli, che obiettivi: si puntano due gioielli dell’Atalanta

Il Napoli è pronto ad investire in maniera corposa nel mercato di gennaio: due gioielli dell’Atalanta nel mirino.

Quella che sta vivendo il Napoli è una stagione nata male e che sta continuando anche peggio. Gli azzurri, dopo la pessima parentesi targata Rudi Garcìa, non riescono a beneficiare della cura Walter Mazzarri. Rispetto al recente passato sono stati fatti indubbiamente dei passi in avanti, ma il Napoli non trova continuità di risultati. Gli azzurri hanno mostrato diverse defezioni in questa prima parte di stagione. La difesa non è più impermeabile come lo scorso anno, il centrocampo non riesce a gestire il gioco e in attacco si è poco freddi sotto porta. Pare che il Napoli sia bloccato mentalmente e inghiottito dai fantasmi del suo recente e glorioso passato. Gli azzurri non riescono a ritrovarsi e questo li porta a momenti di frenesia e nervosismo come si è visto nel 4-0 contro il Frosinone o nella doppia espulsione di Victor Osimhen e Matteo Politano contro la Roma.

Le possibilità di tornare sul tetto d’Italia sono ormai svanite. Il distacco dall’Inter capolista appare incolmabile, ma gli azzurri possono ancora lottare per conquistare l’obiettivo stagionale minimo, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. Il Napoli, però, ha bisogno di una scossa per invertire la rotta dato che al momento si trova addirittura all’ottavo posto e quindi fuori dalla zone Europa.

Aurelio De Laurentiis si è assunto tutte le colpe di quanto accaduto fino a questo momento, ma ha anche promesso che a gennaio la squadra sarà rinforzata in maniera corposa per provare a risalire la classifica.

Calciomercato Napoli, due gioielli dell’Atalanta nel mirino

In questa prima parte di stagione, il Napoli ha evidenziato una pessima fase difensiva. Kim MinJae, miglior difensore della Serie A nella passata stagione, non è stato sostituito a dovere. Il Napoli, dunque, ha bisogno di un centrale che gli permetta di fare il salto di qualità.

Anche a centrocampo c’è bisogno di rinforzi dopo l’addio di Eljif Elmas e la partenza per la Coppa d’Africa di Frank Anguissa. Lazar Samardzic dovrebbe essere il primo colpo invernale del Napoli, ma potrebbe arrivare anche un altro centrocampista.

Il Napoli ha messo nel mirino due talenti dell’Atalanta per sopperire alle carenze strutturali della rosa.

Coe riportato da “Repubblica” pare che il Napoli sia intenzionato a fare spese a Bergamo. Gli azzurri puntano Giorgio Scalvini e Teun Koopmeiners.

Entrambi sono sfumati in estate, ma gli azzurri sono pronti a tornare alla carica. Sempre secondo “Repubblica”, pare che per Koopmeiners sia in corso anche un vero e proprio sondaggio. La valutazione dell’Atalanta, però, si aggira attorno ai 40 milioni di euro.