Samardzic si avvicina al Napoli, arrivano conferme: i tifosi ora possono sognare

Arrivano novità sul fronte di mercato che porta Lazar Samardzic a Napoli: i tifosi possono sognare il grande colpo a centrocampo.

La prima parte di stagione del Napoli è stata oltremodo deludente. Gli azzurri, alla fine della 18esima giornata di Serie A sono fuori dalla zona Europa. Una cammino inimmaginabile se si pensa che solo pochi mesi fa questa squadra saliva sul tetto d’Italia con ampio merito. Tutto quanto di buono è stato fatto nella passata stagione è stato cancellato da un susseguirsi di scelte sbagliate. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è “coperto il capo di cenere” è ha chiesto scusa ai tifosi partenopei. Nel post partita di Napoli-Monza, infatti, il patron azzurro ha ammesso pubblicamente i suoi errori. De Laurentiis, infatti, ha spiegato come la situazione che il Napoli sta vivendo sia interamente colpa sua e non degli allenatori o dei giocatori. Dopo il triplice fischio di Di Bello, infatti, De Laurentiis si è recato negli spogliatoi per rincuorare i giocatori dopo il pareggio maturato al Maradona contro i brianzoli.

De Laurentiis, però, non è un uomo che si piange addosso e attende inerme la prossima stagione. L’obiettivo che porta alla qualificazione alla prossima Champions League è ancora a portata di mano e soprattutto la squadra ha dimostrato in passato di poter competere ad altissimi livelli. Per questo motivo, il numero 1 azzurro ha spiegato che interverrà in maniera massiccia sul mercato per ridare vigore ad una squadra che appare spenta e bloccata dai fantasmi del proprio recente e illustre passato.

Calciomercato Napoli, si avvicina Samardzic: la conferma

Il Napoli ha individuato le zone del campo dove servono necessariamente investimenti che permettano agli azzurri di tornare sulla retta via. Le due zone di capo che maggiormente verranno cambiate sono il reparto difensivo e il centrocampo.

In difesa occorre necessariamente un centrale che possa definitivamente sostituire Kim MinJae. Al momento i due acquisti più probabili sarebbero quelli di Giorgio Scalvini e Radu Dragusin. Oltre a loro, il Napoli dovrà trovare un vice Di Lorenzo e la scelta sembra essere ricaduta su Pasquale Mazzocchi della Salernitana.

Anche a centrocampo ci saranno degli innesti. La cessione di Elmas al Lipsia ha lasciato uno slot vacante e il Napoli è pronto a coprirlo con l’acquisto di Lazar Samardzic.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedulla, attraverso il proprio profilo “X“, pare che il Napoli sia pronto a reinvestire la cifra guadagnata dalla cessione di Elmas.

Dopo che l’Udinese aveva posto il veto sulla cessione del centrocampista serbo a gennaio, è arrivato il via libera di Cioffi, tecnico dei friulani. Il Napoli, dunque, lavora su una base di 20 milioni più 5 di bonus.

Walter Mazzarri, così si troverebbe a disposizione un gioiello che la scorsa estate era seguito dalle big di Serie A e da mezza Europa.