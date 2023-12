Samardzic-Napoli, accordo vicino: la trattativa infiamma il mercato

Il Napoli punta forte su Lazar Samardzic per sostituire Elmas. L’accordo con tra le squadra è sempre più vicino.

Il Napoli deve assolutamente invertire la rotta. La squadra di Walter Mazzarri appare sempre più allo sbando. Nel match di ieri contro il Monza sono stati persi altri due punti importanti. Il rigore parato da Meret ha evitato a Di Lorenzo e compagni l’ennesima sconfitta casalinga.

Aurelio De Laurentiis deve correre ai ripari. La scelta di Walter Mazzarri non sta pagando quanto previsto e il presidente azzurro si è assunto tutta la responsabilità per la stagione negativa.

Le ultime sull’affare Samardizc-Napoli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, deve assolutamente intervenire sul mercato per permettere alla squadra di tornare a lottare per le posizioni di vertice. L’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League, ma l’ottavo posto attuale non permette ulteriori errori.

Dopo la cessione di Eljif Elmas, già volato in Germania per unirsi al Lispia, al Napoli manca un centrocampista. Gli azzurri stanno provando a prendere Lazar Samardzic dall’Udinese.

Il centrocampista serbo, dopo il mancato passaggio all’Inter di quest’estate è rimasto a Udine, ma ora sembra pronto a svestire la maglia bianconera.

Secondo quanto riportato da “Il Mattino“, il Napoli e l’Udinese sarebbero ad un passo dall’accordo totale.

Vicino, poi, anche l’accordo tra il Napoli e il giocatore che chiede 2,5 milioni di euro a stagione. Secondo “Il Mattino” si può chiudere in tempi brevi.