Piace al Napoli, l’agente ‘chiama’ gli azzurri: l’annuncio infiamma il mercato

Si accende il mercato del Napoli, con gli azzurri ‘chiamati’ dall’agente dell’obiettivo in seguito alle ultime dichiarazioni. La situazione.

Non sa più vincere il Napoli di Walter Mazzarri, nuovamente sottoposto ad una brusca frenata per conto del Monza di Palladino. Una situazione surreale quella vista al Maradona, con la squadra azzurra, nonché Campione d’Italia in carica, apparsa scialba, senza mordente, e con poca voglia di portare a casa il risultato nonostante le tante occasioni (sprecate) avute sotto porta.

La sera del 29 dicembre, oltre che dallo scialbo 0-0 di Fuorigrotta fra azzurri e brianzoli, è stata però caratterizzata anche da uno Genoa-Inter terminato in pareggio e ricco di polemiche. Ad entrare a tabellino per i rossoblu, l’ormai top di reparto Radu Dragusin, protagonista dell’ennesima prestazione positiva. Cercato anche dal Napoli, il rumeno continua quindi a mettersi in mostra, tanto da spingere il proprio agente al rilascio di alcune dichiarazioni dell’ultim’ora.

Napoli-Dragusin, parla l’agente a Sportitatlia

Valutato circa 25 milioni dal Genoa, che non ha alcuna intenzione di privarsene in quel di gennaio, Radu Dragusin è stato accostato anche al Napoli, ancora alla caccia di un nuovo difensore centrale. Per sopperire alla crisi infatti, gli azzurri hanno individuato nel rumeno il profilo perfetto, insidiandosi dunque in una corsa con protagonisti anche il Milan e molti club di Premier League. Su tale aspetto, quindi, ecco intervenire proprio l’agente del calciatore, cui parole arrivano direttamente dai microfoni di Sportitalia.

“Se lascia il Genoa, per me, lo deve fare per una squadra molto importante. Intendo una delle top in Premier League, oppure le big in Italia come Inter o Milan. Ovviamente questi nomi sono da prendere come esempi, non per dire che siano interessate. Sono però squadre fortissime, e ci farebbe un gran piacere un interesse da parte loro“, ha dichiarato Florin Manea. Parole che hanno quindi lasciato sbigottiti i tifosi del Napoli, non sentitisi chiamati in causa nel discorso. E invece, ecco arrivare un rincaro della dose da parte del procuratore, che ha confermato le news ormai in giro da giorni.

“Radu ora pensa a lavorare. Posso però confermare che ci sono alcune squadre italiane sulle sue tracce“, quanto detto dall’agente in riferimento all’accostamento del proprio pupillo al Napoli. Infine, però, Manea ha concluso il proprio discorso con le classiche frasi di consuetudine, atte a riportare quanto l’opinione dell’attuale squadra di Dragusin sia fondamentale ai fini della trattativa. “Ho sempre detto che la cosa più importante e far contento il Genoa in trattativa. Solo in seguito toccherebbe a me portare avanti i colloqui. Se l’occasione arriva la cogliamo al volo, altrimenti stiamo bene anche così”, gli atti conclusivi dell’intervento.