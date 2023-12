Messaggio speciale ai tifosi: il post dell’azzurro sui social è da pelle d’oca – FOTO

Napoli-Monza è stata teatro anche dell’esordio assoluto in maglia azzurra per Nikita Contini, intervenuto sull’accaduto con un commovente post social.

Tra le tante parentesi negative vissute dal Napoli contro il Monza, vi è senz’altro l‘infortunio dei due portieri Meret e Gollini. Quest’ultimo, infatti, non ha preso parte all’incontro a causa di un problema alla caviglia riscontrato nel corso del riscaldamento, con il numero uno azzurro che ha invece abbandonato anzitempo il campo (e dopo aver parato un rigore a Pessina) a causa di un fastidio al flessore.

Il tutto, quindi, in favore di una delle poche note positive della serata, ovvero l’esordio ufficiale in maglia Napoli del terzo estremo difensore Nikita Contini. Quest’ultimo ha dunque racchiuso tutta l’emozione del momento in un commovente post social, che ha ben presto fatto il giro dei supporter partenopei.

Esordio per Contini, l’emozione del portiere del Napoli

Al Napoli dal 2008, quando strinse un primo accordo con la società azzurra all’età di soli dodici anni, Nikita Contini è a tutti gli effetti uno dei membri più longevi della rosa partenopea. Purtroppo però, a causa di numerose vicissitudini e alla concorrenza agguerrita negli scorsi anni, prima dell’attuale stagione l’estremo difensore era stato avvistato in maglia Napoli soltanto nell’annata 20/21, collezionando un’infinita dose di prestiti in giro per l’Italia.

Per il portiere di origini ucraine, ma cresciuto in quel di Giugliano in Campania, il sogno di una vita si è però realizzato nella serata di ieri, con l’esordio ufficiale in Serie A con la maglia del Napoli. Un’emozione fortissima per Contini, racchiusa tutta all’interno di un post da brividi su Instagram. In esso infatti, due diapositive dall’italo-ucraino sono messe a confronto, con la prima che ritrae l’estremo difensore da bambino e in vesti da gioco, mentre la seconda è un frame scattato proprio in occasione del match con il Monza. Il tutto, coronato ed accompagnato da una frase da brividi ad opera del portiere.

“Un sogno infinito…il sogno di ogni figlio di Napoli! 29.12.2023“, quanto scritto da Contini.