Mercato Napoli, Sky non ha dubbi: “Quanti colpi ci saranno a gennaio”

Si continua ancora a parlare di calciomercato in casa Napoli. In particolare, l’annuncio da parte di Sky fa ben sperare i tifosi.

Un Napoli crollato clamorosamente a picco ed ora chiamato a ristabilirsi sul mercato. Questo quanto visto negli atti conclusivi del 2023, con l’anno nuovo che dovrà necessariamente essere intrapreso con un piglio diverso da parte degli azzurri. Il tutto, a partire dal calciomercato invernale, cui Napoli sarà senz’altro protagonista attivo. Tanti i nomi accostati quindi ai partenopei, da Samardzic a Soumare passando per Dragusin, con le dichiarazioni in arrivo da Sky che fanno ben sperare.

Mercato Napoli, Sky enfatizza gli azzurri

Arrivano in diretta da SkySport le dichiarazioni inerenti al calciomercato azzurro. In particolare, ci ha pensato Massimo Ugolini a dare veridicità alle parole più volte pronunciate da De Laurentiis e da Meluso, confermando la volontà del Napoli di ingaggiare 4 nuovi profili.

“Sarà un mercato condotto sulla falsa riga di quello visto nel 2020, quando dopo l’esonero di Ancelotti arrivarono Demme, Lobotka e Politano“, le parole dell’esperto, che ha poi aggiunto alle proprie dichiarazioni il nome di qualche possibile profilo che potrebbe divenire parte della rosa del Napoli. “Non vi sarà una rivoluzione ma quasi, con almeno 4 colpi in entrata. Arriverà di certo un vice Di Lorenzo, con Faraoni e Mazzocchi in pole position, ed anche un centrocampista. In mediana, invece, il nome caldo è Højbjerg del Tottenham“, la previsione di Ugolini.