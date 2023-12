L’Atalanta batte il Lecce: il Napoli sprofonda sempre più in classifica – FOTO

Non si placano di certo i problemi del Napoli. Arriva la batosta conclusiva del 2023 per gli azzurri, ora sprofondati in classifica.

Lo 0-0 maturato contro il Monza ha fortemente colpito al cuore un Napoli ormai privo di energie, che non sa più vincere ma che soprattutto non sa più segnare. Il pari a reti bianche contro i brianzoli risulta però essere solo la penultima batosta di questo 2023 per gli azzurri, colpiti in pieno in seguito a quanto accaduto sui campi di Serie A.

Trionfa l’Atalanta, il Napoli è 8°

Proprio così, niente scherzi o errori di calcolo. Il Napoli, la squadra che appena 7 mesi fa alzava al cielo del Maradona lo Scudetto e che porta fieramente sul petto la coccarda tricolore, concluderà il 2023 all’8° posto. Un dato clamoroso, che certifica ancor di più l’aura di peggior Campioni d’Italia in carica di sempre ormai imbracciata a pieno dai partenopei.

Dopo Roma, Bologna e Fiorentina infatti, gli uomini di Mazzarri sono stati appena scavalcati anche dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, uscita vincitrice dal confronto delle 12.30 contro il Lecce. A decidere la sfida, quindi, una singola rete del nigeriano Lookman, in grado di inguaiare completamente lo status del connazionale Osimhen nonché del Napoli in generale. Ad oggi, infatti, con i soli 28 punti conquistati, i partenopei sono a 3 lunghezze dalla zona Europa League nonché a 5 punti di distacco dalla zona Champions, con Roma e Bologna non ancora scese in campo. Il divario, a conti fatti, potrebbe dilatarsi nelle prossime ore.