Il Napoli a caccia di rinforzi: due acquisti entro il 7 gennaio

Il Napoli sta attraversando una crisi senza precedenti: pronte due mosse per invertire la rotta entro il 7 gennaio.

Il Napoli chiude un 2023 dai due volti. La prima parte dell’anno è stata ricca di “gioia infinita” con lo scudetto che è tornato tra i vicoli partenopei per la prima volta dopo trentatré anni. Gli azzurri, grazie al lavoro straordinario di Luciano Spalletti, di Cristiano Giuntoli e dell’intera squadra, è riuscito ad imporsi su tutti gli avversari portando a casa con ampio anticipo uno scudetto che all’inizio della stagione sembrava utopistico.

Dopo la vittoria dello scudetto, però, le scelte dirigenziali non sono state affatto corrette. Come ammesso dallo stesso Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa post partita di Napoli-Monza, le colpe di una stagione fino a questo momento fallimentare sono solo sue. Il patron, infatti, dopo aver ammesso di aver sbagliato la scelta di Rudi Garcìa come successore di Luciano Spalletti, ha affermato anche che il Napoli in questi mesi ha perso tempo rispetto alle rivali. Tutto il vantaggio che era stato acquisito nella passata stagione è svanito nel nulla in pochissimi mesi. Neanche l’arrivo di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli è riuscito a dare un impatto positivo su una squadra che sembra sempre più persa nel nulla e prossima al baratro.

La stagione, però, come affermato dallo stesso presidente azzurro, è ancora lunga il Napoli è pronto a lavorare nel mese di gennaio per recuperare il tempo perso in questi mesi per conquistare quantomeno la qualificazione alla prossima Champions League. Gli introiti della “coppa dalle grandi orecchie” sono fondamentali per le casse azzurre, soprattutto alla luce di rinnovi importanti che sono già arrivati o che arriveranno prossimamente. Victor Osimhen, già partito per la Nigeria in vista della Coppa d’Africa, è diventato il giocatore più pagato dell’intera Serie A dopo aver rinnovato il suo contratto poche ore prima della sfida contro la Roma. Indubbiamente, il Napoli, dovrà lavorare ad un rinnovo con adeguamento anche per Kvicha Kvaratskhelia, stella georgiana che è stata fondamentale per la conquista dello scudetto nella passata stagione.

Il Napoli cerca la svolta: due rinforzi entro il 7 gennaio

De Laurentiis deve obbligatoriamente tornare sul mercato per rinforzare una rosa che non sembra più perfetta come nella passata stagione. Il patron non vuole perdere ulteriore tempo ed è pronto a chiudere subito per due acquisti.

Secondo quanto riportato da “Repubblica” pare che i primi rinforzi arriveranno in difesa. L’infortunio di Natan ha complicato ulteriormente il lavoro di mister Mazzarri. Gli indiziati principali sono sicuramente Dragusin e Scalvini. La valutazione è importante per entrambi, ma De Laurentiis non può badare a spese se non vuole rischiare di restare fuori dall’Europa.

Oltre a loro, il Napoli dovrà rinforzarsi anche sulla fascia destra. L’addio di Zanoli in prestito è sempre più vicino. Il Napoli, per il ruolo di vice Di Lorenzo è pronto a fiondarsi su Mazzocchi o Faraoni.

Entrambi i rinforzi, sempre secondo “Repubblica” arriveranno entro il 7 gennaio così che Mazzarri avrà tempo per lavorarci e permettergli di esprimersi al meglio.