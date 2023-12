“Il difensore ha detto sì”: la notizia di mercato interessa al Napoli

Il Napoli vede sfumare il primo colpo di mercato. L’obiettivo degli azzurri è diretto in Premier League: ha già detto sì.

Una stagione da dimenticare quella che il Napoli sta vivendo fino a questo momento. Gli azzurri, chiamati a difendere lo scudetto vinto nella passata stagione, non riescono a trovare continuità di prestazioni e risultati. L’ottavo posto che il Napoli occupa in questo momento è certamente uno dei punti più bassi dell’intera era targata Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha sbagliato ogni scelta possibile dopo la vittoria dello scudetto.

Rudi Garcìa non è mai stato l’allenatore adatto a questo Napoli. Il tecnico francese, infatti, non è riuscito ad entrare in sintonia con la squadra e in più occasioni è stato contestato dalle stelle azzurre come Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia. Il suo apporto alla squadra è stato nullo e ha lasciato una situazione disastrosa. Il suo successore, Walter Mazzarri, non solo ha dovuto fare i conti con dei risultati negativi, ma anche con una condizione fisica pessima. La squadra, infatti, non riusciva a tenere il campo per più di 45 minuti. Con Mazzarri sono stati fatti dei piccoli passi avanti, ma il Napoli non è mai riuscito neanche ad avvicinarsi a quanto fatto nella passata stagione.

Un altro errore che Aurelio De Laurentiis ha compiuto è certamente sul mercato. La squadra, dopo la vittoria dello scudetto, è apparsa demotivata e servivano innesti che potessero tenere alta la tensione. Così non è stato. L’addio di Kim MinJae non è stato sostituito a dovere e i mancati cambi nelle altre zone del campo hanno complicato ulteriormente la situazione.

Calciomercato Napoli, sfuma il primo colpo

Aurelio De Laurentiis si è assunto tutte le colpe di una situazione disastrosa, ma ha anche rilanciato il Napoli già nel prossimo futuro. Secondo il patron azzurro, infatti, grazie ad un buon mercato di riparazione, Walter Mazzarri può riportare il Napoli dove merita.

Le zone da rinforzare sono già state individuate. Con l’addio di Elmas e la partenza di Anguissa in Coppa d’Africa, c’è emergenza a centrocampo. Il Napoli, però, interverrà prima per rinforzare il reparto difensivo. Juan Jesus non dà garanzie e Natan dovrà stare fermo almeno un mese per un infortunio alla spalla.

L’obiettivo principale per rinforzare la retroguardia è Radu Dragusin, centrale del Genoa.

Come riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, le strade di Dragusin e del Napoli si allontanano sempre più. Il roccioso difensore rossoblù, infatti, ha già accettato l’interesse del Tottenham.

Gli Spurs, invece, sono pronti a presentare una prima offerta verbale dopo aver iniziato i contatti con il Grifone.

Una concorrenza spietata per il Napoli, che gli azzurri difficilmente riusciranno a superare.