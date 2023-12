Episodio vergognoso contro i napoletani: è successo durante Udinese-Bologna

Ancora eventi incresciosi sui campi di Serie A, che hanno visto un’altra tifoseria scagliarsi contro Napoli e i napoletani. Le ultime.

Napoli è ancora sulla bocca di tutti, e non solo per lo scarso rendimento della squadra sul campo. Ancora una volta infatti, in un match di Serie A in cui gli azzurri sono totalmente estranei, arrivano i soliti cori discriminatori da parte dei tifosi di altre compagini, chiaramente udibili dalla messa in onda su DAZN.

Udinese-Bologna, in Friuli si canta contro Napoli

Ha sorpreso tutti in positivo l’Udinese di mister Cioffi, tornata alla vittoria dopo un incredibile filotto di risultati senza successi contro il Bologna di Thiago Motta. Lo stesso non può però dirsi dei tifosi della compagine bianconera, intervenuti ancora una volta con cori totalmente fuori luogo ed in direzione di Napoli.

“Noi non siamo napoletani“, quanto innalzato dai supporter friulani presenti nella curva della Bluenergy Arena, perfettamente udibile dai microfoni di DAZN durante la diretta del match. Non di certo la migliore delle cornici, questa, per accompagnare un ottimo successo dell’Udinese sulla sorpresa del campionato quale il Bologna. Ancora una volta tirata in ballo la città partenopea, quando non richiesto e, soprattutto, quando non protagonista sul campo. Uno scempio ed un atteggiamento totalmente incomprensibile ed anche abbastanza comico (con la più negativa delle accezioni per il termine), alla quale purtroppo ci si è tristemente abituati.