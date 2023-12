È il sogno del Napoli per il centrocampo: l’indizio sull’affare fa sognare i tifosi

Possibile indizio di mercato in casa Napoli. Alquanto sorprendente, infatti, la scelta dell’allenatore dell’obiettivo azzurro.

In casa Napoli si cerca di evadere un minimo da quanto accaduto negli ultimi giorni e nelle ultime ore, con i partenopei in piena crisi sprofondati all’8° posto in classifica. Come fare? Molto semplice, concentrarsi a pieno sul calciomercato invernale, che potrebbe regalare più di qualche colpo in entrata agli azzurri. Sorprende dunque la scelta da parte del mister dell’obiettivo targato Napoli, escluso dall’undici titolare dell’imminente match.

Panchina per Samardzic, il Napoli osserva

Alle ore 15 dell’odierna giornata del 30 dicembre è avvenuto il calcio d’inizio della sfida fra Udinese e Bologna. Un incontro alquanto delicato, che vede i felsinei chiamati al trionfo per mantenere il proprio momento d’oro e per rispondere alla vittoria della Fiorentina tornando al 4° posto.

Dall’altro lato però, i padroni di casa friulani, ormai inghiottiti da un vortice senza fine di mancate vittorie e da una voglia estrema di ritrovare i 3 punti. Gli stessi 3 punti scivolati via dalle mani di mister Cioffi in pi di un’occasione, convincendo dunque il tifo bianconero della reale possibilità di tornare a trionfare da un momento all’altro. Con un tale scenario in gioco, ci si aspettava quindi l’utilizzo da parte di tutte le prime leve da parte dell’Udinese, che invece vede assente dal proprio undici iniziale la figura di Lazar Samardzic.

Il centrocampista serbo parte infatti dalla panchina per decisione di mister Cioffi, con molti che hanno quindi alluso alle possibili voci di mercato inerenti alla mezzala. Tutt’altro che segreta, ormai, la trattativa aperta fra Samardzic e il Napoli, definita da molti forum addirittura in stato avanzato. La mancata partenza da titolare del calciatore, quindi, potrebbe nascondere alle proprie spalle anche tale aspetto. I tifosi azzurri sperano ora di ricevere aggiornamenti anche in merito alla trattativa.