Calciomercato Napoli, novità per Mazzocchi: c’è la mossa dell’agente

Il Napoli cerca rinforzi per rinascere nel 2024. C’è una novità riguardo il futuro di Pasquale Mazzocchi, obiettivo degli azzurri.

Si sta per chiudere un 2023 che resterà indimenticabile per i tifosi del Napoli. La vittoria dello scudetto dopo trentatré anni dall’ultimo trionfo ha consegnato all’eternità gli azzurri nella memoria dei tifosi partenopei. Il Napoli, contro ogni aspettativa, è riuscito ad imporre il suo dominio al campionato senza possibilità di replica da parte delle rivali. Il distacco a fine stagione, nonostante un calo dopo aver conquistato lo scudetto, recita ben 16 punti di vantaggio degli azzurri sulla Lazio, la prima tra le inseguitrici.

Le premesse, dunque, per concludere il 2023 alla grande erano ottime. Qualcosa, però, all’ombra del Vesuvio, si è rotto. La squadra perfetta, che in molti avevano ipotizzato potesse addirittura contendere la Champions League al Manchester City, è svanita nel nulla. Il Napoli targato Luciano Spalletti non esiste più. Dopo la vittoria dello scudetto, ogni decisione presa da Aurelio De Laurentiis si è rivelata sbagliata. Le partenze, sia a livello dirigenziale sia a livello di rosa, non sono state sostituite a dovere. L’arrivo di Rudi Garcìa per rimpiazzare Luciano Spalletti non ha dato i suoi frutti. Il tecnico francese, infatti, dopo poco più di dieci partite è stato esonerato. Al suo posto è arrivato Walter Mazzarri che non ha dato l’apporto che ci si aspettava.

Il Napoli, poi, ha mostrato diverse lacune anche a livello di effettivi. Kim MinJae è stato sostituito da Natan, ma il brasiliano non ha garantito solidità difensiva. Un grosso downgrade, poi, è arrivato a centrocampo dove Anguissa, Zielinski e Lobotka non stanno ripetendo le prestazioni messe in mostra nella passata stagione.

Mazzocchi-Napoli, c’è la mossa dell’agente

Aurelio De Laurentiis, dunque, è stato costretto ad ammettere i propri errori e ha spiegato come interverrà a gennaio per provare a ritrovare la continuità di risultati necessaria per qualificarsi alla prossima Champions League.

Tra gli indiziati principali per l’approdo a Napoli, c’è Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana.

L’interesse del Napoli per il numero 30 dei granata è sempre più vivo. Alessandro Zanoli, infatti, è pronto ad andare al Genoa per giocare con più continuità e gli azzurri hanno bisogno di un vice Di Lorenzo.

La scelta è ricaduta su Mazzocchi e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ci sono importanti novità.

Mazzocchi, infatti, pare che abbia già trovato l’accordo con il Napoli e il suo entourage abbia chiesto a Walter Sabatini di essere ceduto al Napoli.

Al momento non c’è ancora un accordo tra le due squadre. Il Napoli ha offerto 1,5 milioni di euro, mentre la Salernitana valuta Mazzocchi 4 milioni. La sensazione è che se il Napoli dovesse alzare l’offerta a 2,5 milioni, si possa chiudere l’affare già nei prossimi giorni.