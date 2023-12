Accordo ufficiale con il Napoli: c’è anche l’annuncio di De Laurentiis

Ufficiale l’accordo stilato dalla SSC Napoli nella giornata odierna, come comunicato dalla squadra. Le parole di Aurelio De Laurentiis.

Napoli-Monza ha aperto nuovamente un profondo baratro d’innanzi agli azzurri, fatto di pochi gol, mancanza di risultati e, soprattutto, di 8° posto alla fine del 2023. Una situazione critica per i Campioni d’Italia in carica, ora chiamati a risollevarsi nel 2024. L’anno nuovo dovrà quindi essere contraddistinto da numerosi innesti di mercato per il club partenopeo, con De Laurentiis e Meluso che più volte hanno dichiarato di voler accontentare i tifosi con ben 4 colpi in entrata.

In attesa di tali accordi di mercato però, ecco arrivare una stretta di mano definitiva proprio tra il patron degli azzurri e la società, annunciato dalla stessa SSC Napoli attraverso un comunicato e commentato da ADL con dichiarazioni alquanto soddisfatte.

Unione Industriali Napoli, rinnovata la partnership con gli azzurri

Arriva nella giornata del 29 dicembre l’accordo tra Unione Industriali ed SSC Napoli, capaci di rinnovare la propria partnership già solida come comunicato solo nella giornata odierna dal club azzurro. In particolare, la compagine campana ha così sottoscritto la stretta di mano tra le due parti, analizzando l’accordo attraverso un comunicato ufficiale:

Continua con soddisfazione e orgoglio la partnership tra l’Unione Industriali Napoli e la SSC Napoli. Il 29 dicembre si è tenuto a Palazzo Partanna l’incontro tra il Presidente dell’Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci e il Presidente della SSC Napoli, Aurelio de Laurentiis. Il Presidente degli Industriali, Costanzo Jannotti Pecci, sottolinea l’importanza dello sport, non solo come strumento educativo e sociale, ma anche per le economie dei territori. “Quanto accaduto alla città di Napoli e al Calcio Napoli negli ultimi mesi è la prova di quanto lo sport possa incidere sullo sviluppo delle realtà territoriali, rappresentando un esempio cui ispirarsi per dare risposte e migliorare il mondo del lavoro e dell’economia”.

All’interno del comunicato azzurro si possono quindi constatare anche le dichiarazioni ad opera del presidente Aurelio De Laurentiis, intervenuto con fierezza sul caso. “L’obiettivo della Società Sportiva Calcio Napoli è quello di realizzare un percorso tailor-made di riconoscibilità nazionale e internazionale per tutte le Aziende aderenti all’Unione Industriali Napoli”, quanto dichiarato dal patron in prima battuta dal patron. “Il tutto, sfruttando appieno il marchio Napoli, il primo vero brand del Sud, e le bellezze del territorio. Quando le Aziende uniscono passione e business, per i club è una vera vittoria”, la conclusione di un soddisfatto De Laurentiis.