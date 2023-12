Supercoppa Italia, definite le date ufficiali: quando gioca il Napoli

Comunicazione ufficiale da parte della Lega Serie A in merito alle sfide di Supercoppa Italia. Data ed ora dell’incontro del Napoli.

Dopo tanto caos finalmente ci siamo: la Supercoppa Italia possiede finalmente un calendario ben definito. Ad annunciarlo, la Lega Serie A attraverso un comunicato ufficiale, nella quale sono riportati data ed ora delle due semifinali nonché della finalissima assoluta. Di seguito, quando sarà impegnato il Napoli nella propria trasferta in Arabia Saudita.

Napoli-Fiorentina, ufficiale la data di Supercoppa

Dopo tante peripezie e tante ipotesi, ecco giungere ufficialmente le date dei confronti di Supercoppa. L’edizione 2024 del torno, per la prima volta costruita sul format delle final four, ha finalmente un calendario ufficiale, comunicato stamane dalla Lega Serie A. Di seguito, data, ora e luogo delle due semifinali, che vedranno scontrarsi Napoli e Fiorentina nonché Inter e Lazio:

Napoli-Fiorentina : 18 gennaio alle ore 20.00 italiane (22 locali), Al-Awwal Park Stadium di Riyadh;

: 18 gennaio alle ore 20.00 italiane (22 locali), Al-Awwal Park Stadium di Riyadh; Inter-Lazio: 19 gennaio alle ore 20 italiane (22 locali), Al-Awwal Park Stadium di Riyadh.

Gli azzurri giocheranno dunque per primi nella competizione, con tale calendario atto dunque a favorire la vincitrice dello Scudetto piuttosto che l’Inter, campione in carica in quel della Coppa Italia. Definito quindi anche l’orario della finalissima: