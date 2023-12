Palladino emozionato dopo Napoli-Monza: le parole

Termina sullo 0-0 l’incontro fra Napoli e Monza, arricchito dalle parole di un emozionato Palladino nell’immediato post-match.

Il Napoli non riesce più a vincere. La realtà è questa, con il Maradona che è stato ancora una volta in grado di appurare la totale mancanza di mordente degli azzurri. Oltre alla pessima prestazione dei partenopei, però, da sottolineare anche l’ottima prova ad opera del Monza, andato ad un passo dalla vittoria con il rigore poi fallito da Pessina. A ricevere quindi i complimenti per merito dei suoi, Raffaele Palladino, intervenuto a DAZN al termine del match.

Palladino su Napoli-Monza, le parole

Espulso sul finale per proteste, Palladino è riuscito nuovamente a far rendere al meglio il suo Monza, andando ad un passo dallo strappare una vittoria storica in quel di Napoli. In quel di DAZN, quindi, il mister dei brianzoli si è detto soddisfatto dei suoi, prima di lasciarsi andare anche ad un briciolo di emozione.

Sulla sfida:

“Sono felice perché i ragazzi meritavano una soddisfazione simile. Hanno lavorato bene in settimana, ci tenevano a fare bene oggi e ci sono riusciti. Sono stati capaci di tenere a bada un avversario difficile come il Napoli. Sono felice ed emozionato per questo percorso”.

Poi, sull’ormai vociferato interesse da parte di De Laurentiis:

“Alle voci di mercato rispondo sempre dicendo che sono concentrato sulla squadra. Lo scorso anno diedi la parola a Galliani e Berlusconi, promettendo che sarei rimasto anche quest’anno, e così ho fatto. A giugno scadrà il mio contratto, ma in questo momento ho in testa solo il Monza e come crescere assieme alla mia squadra”.

Infine, un passaggio ad opera di Palladino proveniente dalla conferenza stampa post-match, in cui il mister si è detto felice per la sua prima volta da allenatore al Maradona: