Osimhen “svela” la nuova squadra? La risposta a un appello fa infuriare i tifosi (FOTO)

Risposta alquanto singolare da parte di Victor Osimhen nel giorno del suo compleanno, in grado di far infuriare i tifosi del Napoli.

Si appresta a scendere in campo il Napoli di Walter Mazzarri, atteso da un ostico impegno contro il Monza di Raffaele Palladino al Maradona. L’incontro si prospetta infatti intenso ed alquanto impegnativo per degli azzurri orfani di molte pedine, come lo squalificato Osimhen nonché Politano, raggiunti dall’infortunato Natan e da Lobotka e Lindstrom non al meglio. Il tutto, a pochi giorni dalla doppia debacle contro Frosinone e Roma, in grado di piegare ampiamente il morale all’ombra del Vesuvio.

Nel frattempo, è quindi tornato a far parlare di se anche Victor Osimhen, a pochi giorni dal suo rinnovo nonché nell’immediato post partenza per Parigi. Il nigeriano ha infatti lasciato anzitempo Napoli causa squalifica, dirigendosi nella metropoli francese per soggiornare assieme alla famiglia prima di partire alla volta della Coppa d’Africa. Il tutto, in concomitanza del giorno del suo compleanno, con Osimhen che ha dunque fatto infuriare i tifosi azzurri proprio in seguito a una risposta ad un particolare messaggio d’auguri.

Osimhen-Chelsea, l’indizio social sorprende il Napoli

Ha voluto celebrare con un particolare post di auguri il proprio compleanno Victor Osimhen, che sul social network X è stato protagonista anche di alcuni scambi di battute con i propri seguaci. Fra questi, un particolare tifoso che ha augurato il meglio al bomber del Napoli riportando in auge una vecchia foto del nigeriano, immortalato da ragazzo con indosso la maglia del Chelsea.

“Auguri Victor. Per favore vieni al Chelsea per salvare la squadra“, il particolare messaggio del fan, alla quale Osimhen ha risposto con l’emoji del cuore e della preghiera. Un messaggio certamente rilasciato come ringraziamento agli auguri di compleanno, ma che hanno fatto infuriare i tifosi del Napoli. Che Osimhen sia infatti uno dei principali obiettivi dell’attacco Chelsea non è certamente una novità, con molti supporter partenopei che hanno dunque inteso tale scambio di battute come possibile indizio di mercato.

La volontà del nigeriano di prender parte ad una nuova avventura sembrerebbe infatti aver preso il sopravvento, con il rinnovo arrivato la scorsa settimana che ha reso paradossalmente tutto più verosimile. L’abbassamento della clausola rescissoria dai 140 milioni voluti da De Laurentiis ai 120-130 richiesti invece dall’entourage di Osimhen non sono infatti altro che una prova. Più volte l’attaccante ha infatti espresso il desiderio di diminuire il costo del proprio cartellino proprio per permettere a più club di inserirsi in trattativa, con il sopracitato Chelsea che fa appunto parte della schiera di compagini interessate.