Nuovo difensore, il preferito del Napoli gioca in Serie A e costa 25 milioni

Ancora difensori centrali in ottica Napoli, dove si sonda il profilo appartenente alla Serie A. Le richieste del club sono però troppo elevate.

La figura di un nuovo difensore centrale fa parte della lista dei desideri emanata dal Napoli di De Laurentiis. Lo stesso patron ha infatti rivelato a più riprese di essere pronto a ritoccare la propria retroguardia, con l’infortunio patito da Natan che ha praticamente costretto gli azzurri ad intervenire sul mercato di gennaio. Tanti i profili sondati quindi dai partenopei, tra cui due nomi esteri ma anche uno dei difensori più in forma dell’attuale campionato di Serie A.

Napoli su Dragusin, il Genoa spara alto

Continua ad ammaliare la maggior parte dei club italiani ed europei la figura di Radu Dragusin. Il centrale rumeno è stato infatti protagonista di un sensazionale inizio di stagione, che lo ha reso oggetto del desiderio anche di compagini come Milan e Newcastle. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del Corriere dello Sport, quindi, alla lista di pretendenti vi si sarebbe aggiunto il Napoli di De Laurentiis, con quest’ultimo spaventato però dalle richieste del Genoa.

Il club ligure non vorrebbe infatti privarsi di Dragusin prima di giugno, con tale scenario che ha quindi portato i rossoblu a sparare una cifra proibitiva di 25 milioni per il difensore. Il Napoli dunque ci pensa, spaventato dalle richieste ma anche colpito dalla forza del calciatore e dalle ultime prestazioni dell’ex Juventus. Sempre secondo il Corriere dello Sport, quindi, gli azzurri valuteranno il proprio da farsi nelle prossime settimane, continuando a monitorare anche due profili appartenenti all’estero. Trattasi del centrale giapponese Ko Itakura, sotto contratto con il Borussia M’Gladbach e sondato anche in estate, nonché dell’ex Atalanta Merih Demiral, che potrebbe concludere anzitempo la propria esperienza araba all’Al-Ahli.