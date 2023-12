Napoli-Monza, i convocati di Mazzarri: ci sono Lobotka e Lindstrom, novità in difesa

Ufficiali i convocati del Napoli in vista della sfida contro il Monza. Confermati due ritorni nonché le assenze già annunciate da mister Mazzarri.

Alle ore 18.30 odierne il Maradona aprirà nuovamente le proprie porte al Napoli, dopo la batosta 0-4 subita per mano del Frosinone nonché dopo la sconfitta patita all’Olimpico contro la Roma. In quel di Fuorigrotta giungerà quindi il Monza, con la società azzurra che ha appena diramato la lista dei convocati per il match contro i brianzoli.

Napoli-Monza, Lindstrom e Lobotka fra i convocati

Tante assenze ma anche due buone notizie per il Napoli di Mazzarri, che in vista del confronto contro il Monza ha ritrovato gli acciaccati Lindtrom e Lobotka. Con ogni probabilità, i due non reggeranno gli interi 90 minuti dell’incontro, ma ora diventa quasi certo un loro impiego dal primo minuto. Per il resto, confermate le assenze per squalifica di Politano e Osimhen nonché quelle di Olivera, Demme e Natan per infortunio. Al posto di quest’ultimo, torna quindi in lista il giovane D’Avino, più volte convocato nel corso della stagione durante le emergenze difensive.

Di seguito, i convocati della SSC Napoli: