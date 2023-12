“Merita di più”, messaggio al Napoli: l’agente bussa dopo il rinnovo di Osimhen

Il rinnovo di Victor Osimhen ha portato più di qualche gatta da pelare in casa Napoli, dove un ulteriore calciatore chiede un aumento.

Napoli-Monza è alle porte, e la formazione di Walter Mazzarri si affaccia all’incontro del Maradona in piena emergenza fisica e mentale. Contro i brianzoli infatti, gli azzurri giocheranno dopo aver incassato due sonore sconfitte contro Frosinone e Roma oltre che con gli uomini contati. Fuori Natan per infortunio nonché Politano e Osimhen per i partenopei, con la lista di sciagure alla quale si aggiungono anche i ritrovati Lobotka e Lindstrom cui però ancora mancano i 90 minuti nelle gambe.

Toccherà quindi affidarsi ai pochi pilastri rimasti in piedi in casa Napoli, come Di Lorenzo e Kvaratskhelia, sotto tono nelle ultime uscite ma pronti a riprendersi la squadra sulle spalle dopo i recenti momenti di difficoltà. Proprio in merito al georgiano però, le news odierne si spostano dal campo in direzione contratto, con le ultime vicende narrate dalla Gazzetta dello Sport.

Rinnovo Kvaratskhelia, il georgiano chiede l’aumento

Gennaio 2024 sarà un mese alquanto complicato per il Napoli, che dovrà affrontare sfide ostiche come quelle contro Torino, Salernitana e Lazio nonché la Supercoppa Italia senza poter contare sul bomber Victor Osimhen. Impegnato con la Nigeria in Coppa d’Africa infatti, l’attaccante lascerà a lungo scoperto il reparto offensivo in casa azzurra, dove tutta la responsabilità passerà verosimilmente sulle spalle di Khvicha Kvaratskhelia. Per il georgiano è infatti arrivato il momento di accantonare il passato e di tornare ad incantare i tifosi azzurri, che mai come ora necessitano della costanza del proprio gioiellino.

Lo stesso gioiellino che, oltre che sul campo, avrà senz’altro molto da lavorare in sede al fianco del proprio agente. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, il rinnovo ottenuto dal compagno di reparto Osimhen avrebbe spinto proprio Kvaratskhelia a chiedere alla società nuovamente un aumento di stipendio, dato che ora il divario tra i due salari ammonta a circa 8.5 milioni. Uno scenario frutto senz’altro della necessità del Napoli di prolungare la scadenza del proprio bomber per aumentarne il prezzo in ottica mercato, ma che potrebbe aver smesso qualcosa anche in orbita Kvara.

Mamuka Jugeli, agente del calciatore, già in passato aveva definito irrisorie le cifre percepite da Kvaratskhelia, con gli ormai noti 1.5 milioni giudicati non all’altezza del reale valore dell’esterno. Il tutto è stato quindi enfatizzato ulteriormente dalla firma di Osimhen su un contratto da ben 10 milioni, che hanno spinto l’entourage del georgiano nuovamente alla carica. “Merita di più“, le prime impressioni di Jugeli, cui rapporto con la società targata Napoli resta però dei migliori. Secondo la Gazzetta, quindi, l’insieme dei tanti scenari potrebbe portare ad un adeguamento contrattuale per Kvaratskhelia entro la fine della stagione.