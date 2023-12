Mercato Napoli, il nuovo Elmas viene dalla Premier: è un ex Serie A

Nuovo profilo in quel del centrocampo per il Napoli, pronto ad ingaggiare un duello con il Milan per la vecchia conoscenza della Serie A.

Continua la ricerca di un centrocampista che possa sostituire il partente Elmas in casa Napoli, con le voci inerenti a Samardzic leggermente placatesi dopo l’exploit degli scorsi giorni. In particolare, è l’odierna edizione del quotidiano a riportare di un interesse azzurro per l’ex Serie A, sotto la lente d’ingrandimento anche del Milan.

Hamed Traore, Napoli e Milan sull’ex Sassuolo

In forza al Bournemouth dall’inverno 2023, Hamed Traore è tornato ad apparire in ottica Serie A. L’ivoriano, con un passato all’Empoli nonché al Sassuolo, condito da 18 reti in 111 presenze, potrebbe infatti tornare a calcare i prati italiani secondo quanto riporta Tuttosport.

Stando al quotidiano infatti, il centrocampista sarebbe presente nella lista di obiettivi di mercato sia di Milan che di Napoli, che potrebbero dunque imbastire un duello a breve. In particolare, i rossoneri avrebbero adocchiato Traore come sostituto dell’ormai partente Krunic, con gli azzurri che vorrebbero invece portare con se l’ivoriano per sopperire all’ormai ufficiale cessione di Elmas.