Mazzarri è una furia a DAZN: “Ci siamo stancati, ora basta!”

Napoli piange ancora, non per una sconfitta bensì per un pareggio. Le parole di Walter Mazzarri al termine del match contro il Monza.

Non riesce più a vincere ma soprattutto non riesce più a segnare il Napoli, ancora una volta fermato in stagione. Lo 0-0 contro il Monza non fa infatti altro che peggiorare il momento negativo degli azzurri, scivolato al 7° posto dietro una Fiorentina vincente ed ora distante 5 punti. Al termine dell’incontro ecco dunque arrivare le dure parole di Mazzarri in diretta su DAZN, dopo l’espulsione rimediata nonché dopo l’ennesima prestazione negativa.

Napoli-Monza, le parole di un furioso Mazzarri

Un Mazzarri infuocato quello visto questa sera al Maradona. Neanche il tecnico toscano è infatti riuscito a risollevare il morale di un Napoli ormai definitivamente atterra, spento anche contro il Monza e graziato da Pessina sugli 11 metri (pessimo rigore ma grande intuizione di Meret). L’allenatore dei partenopei, espulso sul finale dopo esser entrato in campo per placare un faccia a faccia tra Kvaratskhelia e Bondo, è così intervenuto sulla gara ai microfoni di DAZN, lasciandosi andare anche a qualche dura e pesante dichiarazioni.

Sull’espulsione:

“Sono stufo, questa è la verità. Abbiamo provato Kvara in una nuova posizione per dare più imprevedibilità al nostro gioco, ma la realtà è che quel poverino non viene fatto giocare. Ogni sfida è martoriato dagli avversari, contro di noi sembra sempre una partita di rugby. Sono questi i motivi della mia furia e della mia espulsione”.

Infine, sul tardivo ingresso di Simeone:

“Anche lo scorso aveva questo minutaggio. Quando l’ho inserito siamo passati al 4-2-4. Avevamo quattro attaccanti in campo ma non siamo riusciti a trovare il gol”.