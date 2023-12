L’ex Napoli scalpita: nuova idea per la panchina

Scalpita l’ex Napoli, pronto a tornare in panchina dopo un breve periodo di pausa. Le news sul colloquio lasciano infatti presagire al meglio.

Il lavoro svolto fin qui da Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli ha fatto nascere più di qualche discussione all’ombra del Vesuvio, dove il toscano ha fin qui collezionato 3 vittorie e ben 5 sconfitte in 8 match. Un rendimento di certo non accettabile, da molti appellato con sensazioni negative ma da altri perdonato a causa del già annunciato ruolo di traghettatore accettato dallo stesso Mazzarri. Una tale situazione ha spinto però la società campana a valutare al più presto i possibili profili da poter portare in panchina in quel di luglio, quando il contratto dell’ex Sampdoria scadrà.

Fra essi, ecco apparire anche i fratelli Cannavaro, apparsi in ottica Napoli già nel dopo Garcia nonché addirittura in estate. I due ex centrali non sono però le uniche vecchie conoscenze del club partenopeo pronte a cimentarsi in una nuova avventura sulla panchina. Anche un altro profilo apparso in azzurro è infatti pronto a tornare alla guida di un nuovo club, lontano però dalle pendici del Vesuvio.

Donadel, l’ex Napoli ad un passo dalla panchina, le ultime

I più accaniti fan della SSC Napoli nonché gli appassionati del mondo del calcio ricorderanno senz’altro la figura di Marco Donadel. Centrocampista vecchio stampo e dotato di un ottimo tiro dalla distanza, il classe ’83 ha infatti bazzicato per anni la nostra Serie A. Partito dalle giovanili del Milan, Donadel fu difatti in grado di farsi un nome nelle fila della Fiorentina, passando poi per Verona e concludendo la propria carriera nel 2018 ai Montreal Impact. Nel mezzo, però, una parentesi di 2 stagioni al Napoli, che vide l’ex calciatore protagonista di totali 14 presenze condite anche da un assist in Europa League.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Donadel ha quindi deciso di dar vita alla propria carriera da allenatore, acquisendo esperienza come vice allo Spartak Mosca prima di essere eletto mister dell’Ancona. Ecco però profilarsi all’orizzonte una nuova avventura per l’ex azzurro, che dal capoluogo marchigiano potrebbe tornare a figurare nelle distinte di MLS. Secondo Gianluca Di Marzio infatti, Donadel avrebbe da poco svolto un colloquio proprio con la dirigenza dei Montreal Impact, con la cui maglia il calciatore annunciò il proprio ritiro.

Ebbene, le prime indiscrezioni narrano di un face to face andato a buon fine fra l’ex Napoli e i dirigenti del club canadese, crollati a picco in MLS. Montreal è infatti scivolata al di fuori della zona play-off in Eastern Conference, con Donadel che potrebbe quindi esser stato individuato come il profilo adatto per risollevare il morale del club, dato anche il suo passato da tesserato nella squadra. Nuovi aggiornamenti arriveranno senz’altro nei prossimi giorni, con il fu centrocampista che, in caso di ingaggio, andrebbe a sostituire sulla panchina degli Impact il connazionale Gabriele Corbo.