Il Barcellona perde pezzi: due top possono saltare la sfida con il Napoli

Comincia a prender forma l’ottavo di finale di Champions tra Napoli e Barcellona, con i partenopei interessati alle ultime voci sui blaugrana.

In attesa di concludere il 2023 con la sfida contro il Monza, in casa Napoli si fanno strada i primi pensieri inerenti al 2024. L’anno nuovo sarà infatti caratterizzato da un corposo mercato per gli azzurri nonché dall’impegno in Supercoppa Italia, prima di addentrarsi in quel di febbraio che riporterà la Champions League al Maradona. Nel frattempo, proprio in ottica degli avversari dei partenopei, ovvero il Barcellona di Xavi, giungono news che piacciono alquanto al Napoli. Due blaugrana potrebbero infatti saltare l’incontro europeo a causa dell’ultimo scenario venuto fuori.

Barcellona, possibile cessione a gennaio per Sergi Roberto e Marcos Alonso

Avrà senz’altro modo di riprendersi dall’ultimo periodo negativo il Barcellona di Xavi, colpito da una miriade di infortuni fra ottobre e dicembre. Il club blaugrana è infatti fiducioso di presentarsi al doppio confronto con il Napoli con gran parte dell’organico recuperato, ma due importanti profili appartenenti alla rosa potrebbero incredibilmente abdicare dall’impegno europeo. E non solo, perché di essi si parla appunto di doppia cessione in quel di gennaio.

Trattasi di Sergi Roberto e Marcos Alonso, due colonne portati del Barcellona sia in termini di campo che in termine di leadership. I due sono infatti in scadenza nel 2024 e, secondo il Daily Mirror, l’intenzione del club catalano sarebbe quello di non rinnovare il contratto dei suddetti calciatori. Questo, a causa del progetto giovani già imbracciato da tempo da Xavi, che non lascerebbe quindi spazio a un classe ’91 e a un classe ’90. Sempre secondo il portale inglese però, una perdita di entrambi i calciatori a zero penalizzerebbe e non poco le già traballanti casse del Barcellona, che starebbe dunque prendendo in considerazione l’ipotesi cessione dei due in quel di gennaio.

Il tutto, ai fini di monetizzare un minimo su Sergi Roberto e Marcos Alonso, finiti tutto d’un tratto in ottica Atletico Madrid. Si attendono dunque aggiornamenti sul caso, con il Napoli che osserva dalla finestra. In caso di chiusura dell’accordo infatti, i blaugrana potrebbero giungere al doppio confronto con i partenopei senza due pedine fondamentali dello scacchiere, come detto, anche in funzione di leadership e di morale della squadra.