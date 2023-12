“Come Edu Vargas”, il paragone mette i brividi ai tifosi del Napoli

Arriva il paragone a sorpresa da parte del quotidiano, a poche ore da una sfida clou per il calciatore del Napoli.

Napoli-Monza è ormai alle porte e, tra le tante assenze causa infortuni o squalifiche, Walter Mazzarri potrà per lo meno contare sul recuperato Jesper Lindstrom. Il danese non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma l’incontro con i brianzoli potrebbe rappresentare lo sliding door per eccellenza della stagione dell’ex Francoforte. Nel frattempo, proprio su quest’ultimo giunge un paragone alquanto sorprendente da parte della Gazzetta dello Sport.

Lindstrom come Vargas, il paragone della Gazzetta

Alle prese con un recupero lampo da una lombalgia accusata la scorsa settimana, Jesper Lindstrom potrebbe vedere in Napoli-Monza la propria partita del riscatto. Pur non avendo i 90 minuti nelle gambe, il danese è infatti pronto a partire titolare rispedendo al mittente le critiche, pur fronteggiando un paragone alquanto singolare venuto fuori sulle odierne pagine della Gazzetta dello Sport.

In particolare, il quotidiano rosa ha infatti accomunato Lindstrom ed il cileno Edu Vargas in quanto ad alte aspettative non rispettate affatto, anche a causa dello schieramento in un ruolo non consono. Così come il sudamericano infatti, anche il danese è stato più volte schierato in una posizione non sua, sulla destra, nonostante preferisca agire sulla trequarti. Il tutto, sfornando prestazioni non idilliache sia sotto la gestione Garcia che sotto la guida Mazzarri. La sfida contro il Monza rappresenterà dunque la giusta occasione per Linsdtrom di scrollarsi di dosso anche un così pesante paragone, dimostrando al popolo di Napoli di valere i soldi spesi per l’investimento.