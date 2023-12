“Colpo dalla Juve da sogno”: la notizia accende il mercato, avete sentito?

Si accende il mercato in casa De Laurentiis. Napoli possibilmente coinvolto in due operazioni, ma è il colpo dalla Juventus che fa sognare i tifosi.

Il mercato invernale si avvicina, e Aurelio De Laurentiis avrà il suo bel da fare in entrata ed in uscita in quanto al suo Napoli. Gli azzurri necessitano infatti un cambio di marcia repentino nel girone di ritorno se si vuole almeno centrare il quarto posto in campionato. Gli scenari si infiammano dunque fra nomi plausibili e possibili trattative da portare a termine, ma Aurelio non sarà il solo membro della famiglia De Laurentiis ricco di impegni nelle prossime ore. Anche Luigi avrà infatti una grossa gatta da pelare con il suo Bari, che potrebbe attingere proprio dal Napoli nonché dalla Juventus per migliorare le proprie prestazioni fin qui deludenti.

Il Bari bussa in casa Napoli, possibile colpo anche dalla Juventus

La situazione tutt’altro che idilliaca in casa Bari è ormai risaputa. La squadra pugliese non è infatti riuscita a rispettare gli standard della scorsa stagione, passando dalla Serie A sfiorata ad un impietoso posizionamento a metà classifica di Serie B. Il tutto, soprattutto a causa della gestione pessima della campagna acquisti estiva, che ha visto la squadra biancorossa perdere figure del calibro di Caprile, Folorunsho e Cheddira senza sostituirle a dovere.

Uno scenario che ha fatto nascere numerose proteste in casa Bari, dove Luigi De Laurentiis è divenuto in poco tempo il nemico numero uno della piazza. Una situazione alquanto delicata, che potrebbe però essere portata nuovamente alla luce grazie ad alcuni movimenti di mercato baresi annunciati dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Secondo il quotidiano infatti, il Bari potrebbe attingere proprio dal Napoli per provare a risalire la china, con due colpi azzurri che prendono quota. Il primo è Alessio Zerbin, che preferirebbe alla “retrocessione” in Serie B un nuovo passaggio in prestito al Frosinone, con la parola di ADL che promette però di cambiare le carte in tavola.

Carte che non dovrebbero invece essere toccate sul fronte Gianluca Gaetano, disposto a scendere di categoria pur di giocare e con i De Laurentiis pronti a cogliere al balzo tale occasione. Infine, in Puglia si sogna il grande colpo dalla Juventus, quale il centrocampista italiano Hans Nicolussi Caviglia. L’ex Salernitana piace infatti molto al Ds biancorosso Ciro Polito, colpito dalle ultime uscite da titolare del mediano con la maglia dei bianconeri. Il possibile arrivo di rinforzi nel reparto per la Juventus potrebbero però rendere Nicolussi Caviglia nuovamente una riserva agli occhi di Allegri, con il Bari già pronto a gettarsi sulla preda.