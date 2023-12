Meret, l’agente esce allo scoperto: le parole sul futuro spiazzano tutti

Spuntano nuove indiscrezioni circa il futuro di Alex Meret in quel di Napoli. Le parole dell’agente hanno infatti spiazzato i tifosi del Napoli.

Giungono novità sul caso Meret, ancora al centro della ribalta dopo le critiche di inizio stagione. A riportare in auge il nome del portiere, infatti, quanto si legge in merito al rinnovo contrattuale dell’ex Udinese, difatti non ancora avvenuto. Sulla vicenda è dunque intervenuto nuovamente l’agente del calciatore, quale Federico Pastorello, questa volta in grado però di modificare leggermente il copione. Questo, a causa di alcune dichiarazioni rilasciate alla fine del proprio discorso, in grado di sorprendere i tanti tifosi del Napoli all’ascolto.

Futuro Meret, le parole dell’agente

Continua il tira e molla fra Napoli e Meret a caccia del tanto agognato rinnovo di mercato. L’attuale portiere degli azzurri possiede infatti un contratto valevole fino al 2024 con opzione di rinnovo fino al 2025, con il futuro dell’ex udinese che verrà dunque deciso a partire dalla prossima estate. Questo ha portato dunque a numerosi botta e risposta con la stampa da parte dell’agente del calciatore Federico Pastorello, che più volte si è professato fiducioso e di conseguenza ottimista sul caso rinnovo. Quest’ultimo ha quindi avuto modo di intervenire sul caso anche ai microfoni di SkySport, dove ha fornito delle nuove parole sul proprio assistito.

“Meret? Al contrario delle tensioni vissute in estate, il clima fra noi e la società ad oggi è sereno“, quanto detto inizialmente da Pastorello. “Il ragazzo è felice a Napoli e vuole continuare qui. Ci saranno nuovi incontri a fine stagione per decidere se attivare l’opzione di contratto. Siamo fiduciosi sul rinnovo, ma in caso contrario ci sarà la cessione“, la conclusione dell’agente, che ha dunque parlato concretamente di addio per la prima volta con l’ultima aggiunta riportata. Dichiarazioni, queste, che hanno alquanto sorpreso tutti i tifosi del Napoli, ormai abituati alle uscite più che fiduciose da parte di Pastorello.

Questo potrebbe quindi essere frutto di quanto fatti vedere dal rientrante Elia Caprile, tornato ad occupare i pali dell’Empoli dopo l’infortunio di inizio stagione. L’ex Bari, attualmente sotto contratto con il Napoli, ha infatti ampiamente convinto i tifosi toscani grazie alla splendida prestazione contro la Lazio, facendo inoltre sperare bene proprio gli azzurri. Dopo quanto visto sul terreno da gioco del Castellani infatti, non è escluso il ritorno dello scenario ideato in estate in casa Napoli, con Caprile promosso a primo portiere partenopeo al fianco del vice Gollini. Ciò potrebbe quindi aprire la porta al possibile addio di Alex Meret.