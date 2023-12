Mercato Napoli, può dire addio a gennaio: l’annuncio del Ds non lascia dubbi

Ancora addii in casa Napoli, con l’ultima news enfatizzata da quanto annunciato dal dirigente. Si avvicina sempre più una cessione azzurra.

Gennaio si avvicina, con le menti di casa Napoli ben divise fra due appuntamenti imperdibili. A controbattere all’imminente impegno contro il Monza, previsto al Maradona alle ore 18.30 di venerdì 29 dicembre, vi è infatti l’arrivo del calciomercato invernale. Una sessione che promette di regalare fiamme e spettacolo all’ombra del Vesuvio, fra acquisti professati dalla dirigenza e cessioni ormai ben delineate. Fra queste ultime, anche una concessione in prestito che da voce potrebbe aver pian piano assunto delle basi solide. La rivelazione arrivata in giornata, ad opera del direttore sportivo, lascia infatti pochi dubbi.

Zerbin sul mercato, il Frosinone chiama l’ex

Non si placano le voci inerenti alle cessioni in casa Napoli. Da quando De Laurentiis e Meluso hanno annunciato la propria volontà di mettere a referto ben 4 colpi in entrata, le voci di mercato inerenti ai partenopei si sono infatti spostate incredibilmente sul fronte uscite. Ceduto Elmas, gli azzurri potrebbero ora incredibilmente dire addio anche ad un altro calciatore fondamentale come Matteo Politano, in direzione Arabia, oltre che ai sempre in bilico Demme, Zanoli e Zerbin.

In particolare, quest’ultimo ha ritrovato il campo causa emergenza contro la Roma, brillando ben poco e ribadendo agli occhi di tutti una posizione da esubero. Posizione che potrebbe quindi portare ben presto l’esterno alla cessione, dato che l’ex Frosinone, in teoria vice-Kvaratskhelia, in pratica ha trovato sempre meno spazio sia con Garcia che con Mazzarri. Nel futuro di Zerbin potrebbero quindi affacciarsi proprio i ciociari, con la quale l’esterno può vantare ben 32 presenze totali condite da ben 9 gol e 2 assist nell’annata 21/22.

Ebbene, ad annunciare e a confermare il possibile scenario vi è lo stesso Ds del Frosinone Angelozzi, intervenuto ai microfoni di TVPaly in giornata. Secondo quest’ultimo infatti, così come in estate, Zerbin continua a piacere al club gialloblu, aizzando quindi le antenne degli esperti di mercato. “Zerbin continua a piacerci, fosse per noi lo riporteremmo qui. Dipende tutto dalle volontà del Napoli però“, quanto comunicato da Angelozzi. Parole che sanno dunque di grande intesa fra club e calciatore e che hanno fatto balzare alle menti dei più anche l’idea di un possibile accordo già trovato. L’ultima parola, come rivelato dallo stesso Ds dei ciociari, spetta però sempre agli azzurri, che potrebbero accettare il tutto senza particolari ostentazioni.