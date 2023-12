Il difensore può arrivare di nuovo dall’estero: “È sfida a un club italiano”

Potrebbe d’improvviso sbloccarsi il calciomercato in entrata del Napoli. Le news narrano infatti di un centrale in ottica azzurra nonché di una sfida ad un altro club italiano.

Dall’annuncio dei 4 acquisti da parte di De Laurentiis e Meluso, tante sono state le voci in entrata d’un tratto avvistate in ottica Napoli. Fra esse, la più concreta è apparsa essere quella inerente a Lazar Samardzic, ma un nuovo profilo potrebbe aver assunto numerose quotazioni all’ombra del Vesuvio. Trattasi di un difensore centrale, per la quale i partenopei sarebbero pronti a sfidare un altro club italiano.

Napoli su Sebastian Caceres, è sfida al Torino

Difensore classe 1999, Sebastian Caceres è finito di prepotenza nel mirino della SSC Napoli. L’uruguaiano, titolare inamovibile del Club America in Messico, ha infatti attirato l’attenzione del club partenopeo grazie alla propria grinta ed alla propria garra, che hanno permesso al centrale di divenire uno dei profili difensivi più in voga nel campionato messicano nonostante l’inconsueta altezza di 1.80m .

Dal 2022 fisso convocato dell’Uruguay, Caceres ha dunque assunto consensi in casa Napoli anche a causa del valore di mercato di circa 5 milioni, abile a rappresentare un’ottima occasione in termini di qualità-prezzo. Secondo il quotidiano messicano Record, quindi, gli azzurri potrebbero seriamente puntare sul centrale in quel di gennaio, imbastendo una sfida tutta all’italiana. Dopo l’interesse estivo targato Fiorentina infatti, vi sarebbe ora il Torino sulle tracce del calciatore, con un duello Cairo-De Laurentiis che promette di infiammare le prossime settimane.