Lazar Samardzic è un nome che è da molto tempo accostato al Napoli, ma strapparlo all’Udinese già a gennaio non sembra essere un gioco da ragazzi. Arriva la decisione a tal riguardo del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli è a caccia di (almeno) un centrocampista per la sessione invernale di mercato, che vedrà il via tra pochi giorni. Con l’addio di Eljif Elmas (che ha già firmato per il Lipsia, ndr), si rende necessario un rinforzo per sostituirlo, senza dimenticare che Frank Zambo Anguissa partirà per la Coppa d’Africa, così come Victor Osimhen. Ma se per l’attacco il Napoli, con Raspadori e Simeone, può dormire sonni tranquilli, lo stesso non si può dire per la mediana a disposizione di Walter Mazzarri, che dal canto suo qualche richiesta a tal riguardo sembra averla avanzata.

E il nome che sembra in prima fila è quello di Lazar Samardzic, obiettivo seguito fin dai tempi dell’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli (ora alla Juve, ndr) e che è tornato fortemente d’attualità. L’Udinese, però, sembra non voler rendere la vita facile al presidente Aurelio De Laurentiis, che a sua volta potrebbe decidere di scendere in campo in prima persona per sbloccare la trattativa con il suo amico Pozzo.

Mercato Napoli, il punto su Lazar Samardzic

Il Napoli guarda con attenzione a Lazar Samardzic, con l’obiettivo di strapparlo alla concorrenza delle big di Serie A, anticipando i tempi con un affare a gennaio. La liquidità, considerando l’addio di Eljif Elmas (25 milioni di euro dal Lipsia, ndr), non manca affatto e ciò potrebbe convincere l’Udinese a non ostacolare poi più di tanto la trattativa.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, che parla di rilancio da parte del club partenopeo. Di seguito, quanto evidenziato dalla medesima fonte: