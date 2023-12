Napoli-Monza, idea inedita di Mazzarri: il big può partire dalla panchina

Il Napoli prepara il match contro il Monza con la consapevolezza di essere in emergenza di effettivi: tra squalifiche e infortuni, le scelte per il tecnico Walter Mazzarri per la sfida di venerdì sono davvero decimate.

Contro il Monza, il Napoli è chiamato a tornare alla vittoria: tre punti contro i brianzoli permetterebbero di dare respiro alla compagine partenopea e per dare la caccia nuovamente alla lotta per un posto valido per la prossima edizione della UEFA Champions League. Lo scenario che si profila, però, non è il massimo: considerando le assenze per squalifica di Osimhen e Politano e, per infortunio, di Lobotka e Natan, le alternative a disposizione di Walter Mazzarri sono davvero ridotte all’osso, senza dimenticare un Lindstrom ancora non al meglio e un Elmas partito alla volta della Germania in tempi record.

Che Napoli schiererà, dunque, Mazzarri? Non dovrebbero mancare le sorprese da parte del tecnico di San Vincenzo in quello che sarà il 4-3-3 di partenza.

Probabili formazioni Napoli-Monza: Simeone ancora dalla panchina?

Il Napoli ha gli uomini contati in vista della sfida contro il Monza, in programma per venerdì pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona. Alcune scelte sono obbligate per Walter Mazzarri, che a sua volta è pronto comunque a stupire.

La sorpresa principale di formazione, infatti, potrebbe riguardare Simeone: l’argentino – stando a quanto si apprende da Il Corriere dello Sport – potrebbe partire dalla panchina, con Mazzarri che potrebbe puntare su Raspadori al posto di Osimhen e, a sorpresa, su Zerbin sulla fascia destra, nel caso in cui nemmeno Lindstrom dovesse farcela.