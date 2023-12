Ultim’ora Napoli, novità per Natan e Lobotka: le condizioni dopo l’infortunio

Le condizioni di Natan e Lobotka dopo gli infortuni in Roma-Napoli, quali sono le conseguenze della gara dell’Olimpico.

La gara con la Roma non ha portato solo a una dura sconfitta per il Napoli, caduto 2-0 e allontanatosi ancora di più dalla zona Champions League. Il quarto posto, ora occupato dal Bologna, dista quattro punti.

Non solo il K.O., la gara dell’Olimpico lascia agli azzurri anche le eredità delle espulsioni di Osimhen e Politano, che così salteranno per squalifica la gara con il Monza. E non è finita qui. Nel corso del match, infatti, Stanislav Lobotka ha dovuto abbandonare il campo per infortunio. Nei minuti finali, invece, Natan è rimasto in campo ma visibilmente acciaccato.

Infortuni per Natan e Lobotka, quali sono le loro condizioni

Ebbene poco fa sono arrivati i responso degli esami strumentali dei due giocatori infortunati, divulgati attraverso il sito ufficiale della SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Natan si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lussazione acromion-claveare alla spalla destra. Un ulteriore consulto specialistico verrà effettuato nei prossimi giorni. Lobotka ha riportato una infrazione costale e verrà valutato nei prossimi giorni.

Per Natan e Lobotka sarà dunque necessario aspettare qualche giorno per capire entro quanto torneranno a disposizione di Walter Mazzarri. Attualmente, però, è difficile pensare a un loro recupero per la gara contro il Monza.