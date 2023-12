Elmas saluta: “Far parte della famiglia napoletana è stato un privilegio”, lettera da brividi

Il toccante saluto di Elif Elmas, passato ufficialmente al Lipsia: bellissima lettera dedicata a tutti i tifosi del Napoli.

Il centrocampista del Napoli, Elif Elmas, è passato ufficialmente al Lipsia nella giornata di oggi. Il macedone ha così voluto salutare l’ambiente partenopeo con una bella lettera pubblicata sui propri profili social.

La lettera di Elmas per salutare il Napoli e i suoi tifosi

Ecco quanto evidenziato:

Cari tifosi, mi avete accolto bambino, mi avete coccolato, mi avete protetto, aiutato nella crescita fino a diventare un uomo. Insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi, trascorso notti indimenticabili e vissuto gioie indescrivibili. Far parte della famiglia napoletana è stato un privilegio. Qui ho avuto la possibilità di conoscere persone fantastiche e creare amicizie che porterò sempre con me. Il vostro affetto, il vostro calore, la vostra gioia e il vostro amore mi accompagneranno ovunque.

È arrivato il momento dei saluti, le nostre strade si dividono ma il nostro legame sarà eterno. Fare parte del Napoli e aver scritto la storia di questa città è qualcosa di unico. Grazie al Presidente, alla società, ai mister, ai miei compagni e a tutti i collaboratori che fanno un lavoro eccezionale. Grazie Napoli. Grazie a voi fantastici tifosi che in 5 anni mi avete fatto sentire a casa. Vi voglio bene uagliò. Resterete per sempre nel mio cuore…azzurro! FORZA NAPOLI SEMPRE 💙🤍

Ciao Elif.

In totale con il Napoli, Elif Elmas, ha giocato 189 partite mettendo a referto 19 reti e 11 assist. Mai un vero titolare, nonostante i vari allenatori che si sono avvicendati sulla panchina partenopea nelle ultime 4 stagioni. Eppure il macedone è sempre stato valutato come un calciatore pronto ad esplodere, stimato da tutti i tecnici che l’hanno utilizzato come un vero e proprio dodicesimo uomo. Sempre subentrato, non sempre nello stesso ruolo. E forse proprio l’incertezza sulla collocazione di Elmas ha fatto propendere il calciatore e il suo entourage ad accettare la proposta del Lipsia.

Protagonista nella stagione dello scudetto con 6 gol e 3 assist decisivi per la vittoria del titolo, Elmas è stato apprezzato anche per la sua duttilità. Da questo punto di vista Walter Mazzarri perde un’ulteriore pedina utile per il suo Napoli, che però porta a casa una cifra cospicua. Dalla cessione del macedone al Red Bull Lipsia, il Napoli incassa circa 25 milioni di euro che, ora, De Laurentiis dovrà essere bravo a saper reinvestire sul mercato.